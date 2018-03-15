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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkan Ak Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkan Ak Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi
Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçenin değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal hayata katkı sağlamanın yanında kadınların eğitim ihtiyaçlarına da cevap veren merkezdeki kursları  inceleyen ikili, eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti.

 

Yatırımlar ilçeye değer katıyor

Mutlu anne mutlu aile yapısından yola çıkan Mamak Belediyesi’nin soyso-kültürel açıdan ciddi bir şekilde yapılandığı ifade eden Mamak Kaymakamı Polat, “İlçeye değere katan yatırımları hayata geçiren Başkan Akgül’ü çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

 

Kendilerini geliştirebilecekleri yapılar inşa ediyoruz

Mamak’ın her açıdan bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu dönüşümün sosyal ayağını ise Mamaklı kadınlarımız ve çocuklarımız oluşturuyor. Belediye olarak bizlerde bunun bilinci ile her yıl hem hanımlarımızın hem de çocuklarımızın kendini geliştirebilecekleri yapıların bir yenisini ilçemize kazandırıyoruz” dedi.

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