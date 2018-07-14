Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkan Mesut Akgül 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ile sohbet ederek, şehitlerin hatıralarını yad eden ikili, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu belirtti. Ülkenin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Onların hatıralarını canlı tutmak ve ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu devletin, bu milletin birlik ve beraberliği daim olacaktır” dedi. Ziyarette Polat ve Akgül’e, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız

Düzenli aralıklarla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiklerinin ve hal hatır sorduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı durarak, o hainleri bertaraf eden, devletin birlik ve bekası için şahadet şerbeti içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Akgül, “Ülkemizi parçalamak isteyenlere cevabı 15 Temmuz’da hepbirlikte verdik. O gece Mamak’ta tankları durdurduğumuzda, yanımızda iki abimizi şehit ettiler. Bu vatan uğruna canlarını feda eden kardeşlerimizi, gazilerimizi, 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Mamaklı şehitlere vefa

İlk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin açtığı ateş sonucu şehit olan Vedat Büyüköztaş’ın (36) ailesini ziyaret eden Polat ve Akgül, şehidin annesi Adalet Büyüköztaş ile sohbet ederek, hal hatır sordu. İkili daha sonra sırayla Mamak Caddesi’nde tankların durdurulduğu noktada kalp krizi geçirerek şehit olan Şener Dursun (48), yine Mamak Caddesi’nde tanklardan açılan ateş sonucu şehit olan Hasan Altın (55) ve Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Ali Alıtkan’ın (32) ailesini ziyaret etti. Polat ve Akgül daha sonra Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Davut Karaçam (52), Yusuf Çelik (46) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F16’ların attığı bomba ile karnına şarapnel parçası saplanarak şehit olan Ayhan Keleş’in (52) ailelerini ziyaret etti.

Vatan sağolsun

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları, “Allah devletimizden razı olsun. Şehidimizi ve bizleri bir gün olsun unutmadılar. Acımız ilk günkü kadar taze. Onları unutmak mümkün değil. Vatanımız ve devletimiz için bin canımız olsa seve seve veririz. Vatan sağolsun” diyerek teşekkür ettiler.