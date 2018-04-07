Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti

Gencinden, yaşlısına herkesle bir araya gelen ikili, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun önemine de değinen Akgül, “Güçlü Mamak'ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor.

Bu hedefi gerçekleştirmek için esnaf ımızın yanında yer alıyor, esnafımıza her zaman destek oluyoruz” dedi.

Esnafa büyük görev düşüyor