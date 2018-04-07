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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti

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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti
Gencinden, yaşlısına herkesle bir araya gelen ikili, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun önemine de değinen Akgül, “Güçlü Mamak'ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor.

Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, esnafımıza her zaman destek oluyoruz” dedi.

 

Esnafa büyük görev düşüyor

İlçedeki hareketliliğin ve ticaret hacminin artması için esnafa da büyük görev düştüğüne vurgu yapan Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, hizmet ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğin ön planda tutulduğu anlayışla istenilen noktalara gelinebileceğinin altını çizdi.

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