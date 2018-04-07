Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti

Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, esnafımıza her zaman destek oluyoruz” dedi.
Esnafa büyük görev düşüyor
İlçedeki hareketliliğin ve ticaret hacminin artması için esnafa da büyük görev düştüğüne vurgu yapan Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, hizmet ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğin ön planda tutulduğu anlayışla istenilen noktalara gelinebileceğinin altını çizdi.
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