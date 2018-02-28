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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Abidinpaşa Mahalle Muhtarı Ahmet Kayabaşı’nın Ahmet Hızal İlkokulu toplantı salonunda organize ettiği yemeğe, Abidinpaşa’da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Bu tür etkinliklerin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Vatanını korumak adına arkasına bakmadan şehadete gidecek başka bir millet göremezsiniz. İşte bu yüzden böyle etkinliklerde şehitlerimizi anmak, gazilerimizin yanında olmak hepimizin görevi” dedi.

 

Şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz

Vatanı savunurken şehitlik ya da gazilik ünvanı alan kahramanların en değerli emanetlerinin aileleri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bulduğumuz her fırsatta şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelerek hal hatır soruyoruz, daima yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Bugün bu ülkede huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

 

İHA'sını ve SİHA'sını kendi yapan bir devletimiz var

Türkiye’nin artık her alanda kendisini gösterdiğini ve bu alanların başında savunma sanayinin geldiğini belirten Akgül, “15 yıl önceki Türkiye ile bugün ki Türkiye arasında çok fark var. Şimdi topunu, tankını, İHA'sını ve SİHA'sını kendisi yapan bir devlet var. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin maddi manevi her zaman yanında olan bir devletimiz var” diye konuştu.

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