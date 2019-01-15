Mamak Kültür Merkezi düzenlenen etkinliklerle her yıl on binlerce vatandaşın kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşmasına ev sahipliği yapıyor

Başkentlilerin kültür ve sanat yaşamlarına yön veren merkezlerin başında gelen MKM, tiyatro, söyleşi, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak vatandaşa hizmet veriyor.

Yalnızca Mamaklılar değil, Başkentlilerin de uğrak yeri olan Mamak Kültür Merkezi, sanatseverlerin gözde mekanı olarak kültür durağı olmayı sürdürüyor.Alt yapı, üst yapı, sosyal mekanlar, park ve bahçe gibi alanlarda başarılı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, sosyal ve kültürel alanlarda da Mamak’ı bir adım öne taşıdıklarını kaydetti.Sanatın her dalını desteklerini belirten Akgül, sanat ve sanatçı misyonunu öne çıkaran faaliyetleri desteklediklerini söyledi.

Kültür ve sanata atılan imza

Deneyimli eğitimci kadrosu ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları ve Tiyatro bölümlerinde eğitim veren Mamak Kültür Merkezi konservatuarını başarıyla tamamlayan kursiyerler Devlet Konservatuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT konservatuar sınavlarında büyük başarı sağlıyor. Konservatuar Türk Halk Müziği Bölümünde kursiyerlere teorik ve uygulamalı çalışmalar, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitimler, nota, solfej, repertuar ve uygulama, nazariyat, bağlama, halk bilimi, edebiyat, diksiyon, iletişim ve halk oyunları dersleri veriliyor. Konservatuarın Türk Sanat Müziği Bölümünde ise nota, solfej, şan dersleri, ud, nazariyat, halk bilimi, diksiyon, iletişim ve halk oyunları eğitimi veriliyor. Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı, tiyatro bölümünde de teorik ve uygulamalı çalışmaları ile ses eğitimi, diksiyon, beden dili, fonetik ve drama alanında kursiyerlerini yetiştiriyor.