Mamak kültür ve sanatla anılacak - Mamak Haberleri

Kültür - Sanat 21.07.2019, 08:52
Mamak kültür ve sanatla anılacak - Mamak Haberleri

Yaz Konserleri Dolu Dolu

Mamak’ın kültür sanat etkinliklerine açılan kapısı Saimekadın Amfi Tiyatro her haftasonu yaz konserlerine ev sahipliği yapıyor.

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