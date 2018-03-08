Mamak Kutludüğün’de yeni bir gençlik merkezi daha ekliyor, Kutludüğün Gençlik Merkezi, Selçuklu Mimarisi’nin özelliklerini taşıyacak

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayacak yatırımlara önem veren Mamak Belediyesi, hizmet halkasına Kutludüğün’de yeni bir gençlik merkezi daha ekliyor.

Toplam 1473 metrekare kapalı alana sahip olacak Kutludüğün Gençlik Merkezi , Selçuklu Mimarisi’nin özelliklerini taşıyacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak bu özel yapı 400 kişilik düğün salonu, fitness salonu, oyun salonu ve etüt odaları ile bu yıl içinde hizmete sunulacak.

Her mahalleye hizmet götürüyoruz

Mamak’ta 66 mahallenin bulunduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yatırımlarımızı bir merkezde toplamaktansa ilçe geneline yayıyoruz. Böylece ilçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Yapım çalışmaları başlayan Kutludüğün gençlik merkezimiz gençlerimizin yeni adresi olacak” diye kaydetti.

İletişim ve dayanışma güçlenecek

Gençlerin enerjilerini doğru yerde harcamaları için gençlik merkezlerini önemsediklerinin altını çizen Akgül, “Tüm gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak önceliklerimiz arasındadır. Bu açıdan onlar için oluşturduğumuz alanlarda, iletişimin ve dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.