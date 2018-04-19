Mamak Mehmetçik İlkokulu’nda ebru sanatı kursu açıldı

İkili, açılışta gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlere yöneltmek için kitap okudu, ebru yaptı. Açılış sonrası Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, miniklerin resmettikleri ebru sergisini gezdi.
Gönüllü kültürel miras elçileriyiz
Öğrencilerin açılan bu kurs ile ebru sanatıyla tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Böyle sanatsal faaliyetler ile akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanat alanında da başarı göstermelerini yolu açılıyor. Bizlerde gönüllü kültürel miras elçileri olarak onların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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