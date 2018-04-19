Mamak Mehmetçik İlkokulu’nda ebru sanatı kursu açıldı

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mehmetçik İlkokulu’nda, suyun renklerle dansı olarak adlandırılan ebru sanatı kursunun açılışını gerçekleştirdi.

İkili, açılışta gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlere yöneltmek için kitap oku du, ebru yaptı. Açılış sonrası Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, miniklerin resmettikleri ebru sergisini gezdi.

Gönüllü kültürel miras elçileriyiz