  • BIST 118.320
  • Altın 161,967
  • Dolar 3,8140
  • Euro 4,7020
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C

Mamak Yüzme Havuzu, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı

»
Mamak Yüzme Havuzu, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı
Kış boyunca Başkentlilere hizmet veren Mamak Yüzme Havuzu, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kriterler doğrultusunda gerekli tedbirler alındı. Tesis ilaçlandı, eksiklikler giderildi, sular yenilendi ve çevre düzenlemeleri yapılarak havuz yaz sezonuna hazır hale getirildi. Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği Mamak Yüzme Havuzu, vatandaşlara sağlıklı ortamda yüzme imkânı sunuyor.

 

Tüm çalışmaları titizlikle yerine getiriyoruz

Yaz aylarında yüzme öğrenmek veya serinlemek için Mamak Yüzme Havuzu’nu tercih eden vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, havuzun kış konseptinden çıkarılıp yaz sezonuna uygun hale getirildiğini söyledi. Akgül,“Yıl içerisinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda düzenli olarak havuzun bakımları yapıldı. Vatandaşların sağlıklı koşullarda havuzu kullanmaları için tüm çalışmaları titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Kutludüğün’de yeni bir gençlik merkezi daha ekliyor, Kutludüğün Gençlik Merkezi, Selçuklu Mimarisi’nin özelliklerini taşıyacak08 Mart 2018 Perşembe 11:26
  • Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi; tüm Ankara’ya örnek olacak07 Mart 2018 Çarşamba 11:46
  • Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı finalde oynadığı ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti07 Mart 2018 Çarşamba 11:40
  • Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması, Hastaların Umudu Oluyor05 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • Mamak Belediyesi, bahar aylarının yaklaşmasıyla beraber larva ilaçlamasına başladı04 Mart 2018 Pazar 13:09
  • Mamak’ın Misket Mahallesi’nde Afrin’de şehit olan askerler için mevlit okutuldu03 Mart 2018 Cumartesi 11:54
  • 28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan Bekir Yıldız 28 Şubat sürecini anlattı01 Mart 2018 Perşembe 10:27
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi28 Şubat 2018 Çarşamba 10:46
  • Mamak Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve özendirmek adına hafta sonu oynanacak basketbol maçı için ücretsiz bilet dağıtıyor28 Şubat 2018 Çarşamba 10:21
  • Mamak'ta “Mobil Park Timi” parklarda denetimlerine son hız devam ediyor27 Şubat 2018 Salı 10:38
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim