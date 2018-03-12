Kış boyunca Başkentlilere hizmet veren Mamak Yüzme Havuzu, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kriterler doğrultusunda gerekli tedbirler alındı. Tesis ilaçlandı, eksiklikler giderildi, sular yenilendi ve çevre düzenlemeleri yapılarak havuz yaz sezonuna hazır hale getirildi. Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği Mamak Yüzme Havuzu, vatandaşlara sağlıklı ortamda yüzme imkânı sunuyor.

Tüm çalışmaları titizlikle yerine getiriyoruz