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Mamak’ın Misket Mahallesi’nde Afrin’de şehit olan askerler için mevlit okutuldu

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Mamak’ın Misket Mahallesi’nde Afrin’de şehit olan askerler için mevlit okutuldu
Misket Ortatepe Cami’nde düzenlenen mevlit programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül..

Misket Ortatepe Cami’nde düzenlenen mevlit programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatan ve bayrak için şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyen Fatih Şahin, gazileri de minnet ve saygıyla andı.

 

Mahalleli şehitleri unutmadı

Mevlit sonrası Misket Mahallesi Ali Rıza Karagüzel Parkı’nda, Muhtar Seyfi Özüpek ve mahalle sakinleri Afrin Şehitleri için anma programı düzenledi. Duaların okunduğu programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı en kısa sürede başarıyla sonuçlanacak. Mahalleliye ve muhtarımıza böyle anlamlı bir program düzenledikleri için teşekkür ederim. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum” dedi.

 

Zeytin Dalı Milli Meselemiz

Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye’nin terör koridorunu yok etmekte kararlığını ortaya koyduğu milli meseledir diyerek sözlerine devam eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu uğurda savaşan Mehmetçiklerimizi desteklemek, şehitlerimize dualarımızı eksik etmemek bizlerin üzerine düşen görevdir. Burada gördüğüm tablo beni çok duygulandırdı. Mahalle halkımız bir araya gelerek şehitlerimiz için ne yapabiliriz diyor ve hep bir ağızdan duaların edildiği böyle anlamlı bir program düzenliyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

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