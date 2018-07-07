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Mamaklı kadınlar Mavi Göl’de gerçekleşen piknik ile yaza merhaba dedi

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Mamaklı kadınlar Mavi Göl’de gerçekleşen piknik ile yaza merhaba dedi
AK Parti Mamak İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği piknikte kadınlar günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Venedik ve Mamaklı kadınlar katıldı.

 

Gönüllerince eğlendiler

Eğlenceli yarışmaların düzenlendiği piknikte açık havanın tadını çıkaran kadınlar çeşitli oyunlar ve aktivitelerle hem stres attı hem de gönüllerince eğlendi. Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanım kardeşlerimiz bu tür etkinlikler sayesinde günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, çocukları ile beraber keyifli zaman geçiriyor. Bu tür faaliyetlerle kadınlarımız sosyalleşmenin yanı sıra günün yorgunluğunu atarken, bizlerde bu tür etkinliklere katılarak vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.

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