Ticaretin kalbi olma noktasında büyük gelişmeler kaydedilen Mamak’ta, 2009 yılından bu güne 8252 işletmeye ruhsat verildi.

Mamak 'ta en çok ruhsat verilen iş kolu market, kuruyemiş, unlu mamuller imal ve satış yerleri oldu. Geçtiğimiz yıl 974 iş yeri ruhsatı verilirken bu senenin başından itibaren ise 181 adet ruhsat verildi.

Girişimcilerin tercihi Mamak

İlçede açılan her iş yerinin Mamaklılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini kaydeden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, nüfus artışı ile beraber ilçede yeni işyerlerine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Akgül, “Mamak Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Yatırımcı da, işveren de tercihini Mamak’tan yana kullanıyor. Yeni açılan iş yerlerinin öncelikle vatandaşlarımıza, ailelilerine, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Denetimler devam ediyor

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonuncunda ruhsatı olmayan iş yerleri uyarılarak ruhsat almaları sağlanıyor. Ruhsat almanın önemi ve ruhsatsız iş yeri çalıştırmanın getirebileceği olumsuz sonuçlar da anlatılıyor. Faaliyet konusu değişen ve taşınma gibi durumlarda ruhsatların yeniden düzenlenmesi gerekiyor.