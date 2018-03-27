  • BIST 117.286
  • Altın 172,837
  • Dolar 3,9803
  • Euro 4,9440
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C

Mamak’ta, 2009 yılından bu güne 8252 işletmeye ruhsat verildi

»
Mamak’ta, 2009 yılından bu güne 8252 işletmeye ruhsat verildi
Ticaretin kalbi olma noktasında büyük gelişmeler kaydedilen Mamak’ta, 2009 yılından bu güne 8252 işletmeye ruhsat verildi.

Mamak'ta en çok ruhsat verilen iş kolu market, kuruyemiş, unlu mamuller imal ve satış yerleri oldu. Geçtiğimiz yıl 974 iş yeri ruhsatı verilirken bu senenin başından itibaren ise 181 adet ruhsat verildi.

 

Girişimcilerin tercihi Mamak

İlçede açılan her iş yerinin Mamaklılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini kaydeden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, nüfus artışı ile beraber ilçede yeni işyerlerine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Akgül, “Mamak Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Yatırımcı da, işveren de tercihini Mamak’tan yana kullanıyor. Yeni açılan iş yerlerinin öncelikle vatandaşlarımıza, ailelilerine, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

Denetimler devam ediyor

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonuncunda ruhsatı olmayan iş yerleri uyarılarak ruhsat almaları sağlanıyor. Ruhsat almanın önemi ve ruhsatsız iş yeri çalıştırmanın getirebileceği olumsuz sonuçlar da anlatılıyor. Faaliyet konusu değişen ve taşınma gibi durumlarda ruhsatların yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFEM, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Yarışması’nda il birincisi oldu22 Mart 2018 Perşembe 10:23
  • “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde 1135 konut tamamlandı21 Mart 2018 Çarşamba 11:44
  • Mamak Belediyesi haftanın her günü ve saati cenazesi olan ailelere verdiği hizmetlerle destek oluyor, acılarını paylaşıyor21 Mart 2018 Çarşamba 10:36
  • Mamak’ta, yeni inşaatların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getiriyor20 Mart 2018 Salı 10:22
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nı 71-81 mağlup etti20 Mart 2018 Salı 10:18
  • Mamak Belediyesi bünyesinde çalıştırdığı 1446 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı19 Mart 2018 Pazartesi 10:52
  • Başkan Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında 66 mahalle muhtarı ve ilçenin kanaat önderleriyle bir araya geldi16 Mart 2018 Cuma 11:57
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerle makamında bir araya geldi15 Mart 2018 Perşembe 10:46
  • Mamak Belediyesi hizmet katında, birimlerde engelli kadrosunda çalışan işçi, memur ve personele “Engelli ve Engelli Hakları” konusunda seminer verildi15 Mart 2018 Perşembe 10:37
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkan Ak Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi15 Mart 2018 Perşembe 10:13
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim