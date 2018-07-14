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Mamak’ta düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı

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Mamak’ta düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Mamak’ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mamak Protokolü ilk olarak terörle mücadele sırasında şehit olan kahraman askerleri Cebeci Askeri Şehitliği’nde dualarla andı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan anma törenine Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve askeri yetkililer katıldı. Anma töreninin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinin ardından etkinlik Yeni Mamak Merkez Cami’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Tüm Şehitleri Anma mevlit programıyla devam etti.

 

Darbecilere gerekli cevabı millet verdi

Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak’ta, anma programları Yeni Mamak Merkez Cami’sinden 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’na kortej yürüyüşü ile devam etti. Anma programının açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz.15 Temmuz, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı verilen destansı kahramanlık mücadelesidir. Türk milleti bu demokrasi zaferiyle top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece imanı ve inancıyla göğsünü siper etmiş, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece eşine az rastlanır bir destana imza atıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak’ta yaşatıyoruz” dedi.

 

Şanlı bir demokrasi zaferi

15 Temmuz’un yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunun altını çizen Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

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