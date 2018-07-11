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Mamak’ta evcil hayvanlar 16-27 Temmuz tarihleri arasında aşılanacak

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Mamak’ta evcil hayvanlar 16-27 Temmuz tarihleri arasında aşılanacak
Mamak Belediyesi, her yıl düzenli olarak evcil hayvanlara yönelik gerçekleştirdiği kuduz aşısı kampanyasına bu yıl da devam ediyor.

16-27 Temmuz tarihleri arasında 11 gün sürecek kampanya ile evcil hayvanlar kuduz hastalığına karşı aşılanacak. Hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı düzenlenen bu kampanya, hafta içi her gün ayrı bir mahallede ücretsiz olarak yapılacak. Veteriner hekimler tarafından yapılan aşılamada hayvanların genel sağlık kontrolü de gerçekleştirilecek.

 

Her yıl yapıyoruz

Doğada bulunan her canlının sağlıklı yaşama hakkının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde bulunan kedi ve köpekler için başlattığımız aşı kampanyasını her yıl gerçekleştiriyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz" dedi. Evcil hayvan sahibi vatandaşların hem kendi sağlıkları açısından hem de hayvanın sağlığı açısından aşılamanın son derece önemli olduğunu da vurgulayan Akgül, “Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastalığa karşı yapılan bu hizmet hem vatandaşımızı hem de hayvanları koruyor” dedi.

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