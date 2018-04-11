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Mamak’ta, kentsel dönüşüm günden güne tamamlanıyor

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Mamak’ta, kentsel dönüşüm günden güne tamamlanıyor
Türkiye’nin en geniş kapsamlı kentsel dönüşümünü yaşayan ilçelerin başında yer alan Mamak’ta, kentsel dönüşüm günden güne tamamlanıyor.

Uyguladığı kentsel dönüşüm projeleriyle hayata değer katan belediye, Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi mahallerinde hızla devam eden kentsel yenileme projesi kapsamında 1. etapta bulunan 869 konutun inşaatlarını tamamlayarak yakın bir tarihte hak sahiplerine teslim edecek. 574 bin metrekarelik alanı kapsayan proje kapsamında yıkımlar da neredeyse tamamlanmak üzere.

 

Vatandaş desteği önemli

Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile emlak sektöründe de ciddi hareketlenmeler yaşandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, üç mahalleyi kapsayan yenileme projesi kapsamında son düzlüğe girildiğinin altını çizdi. Akgül, “Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları ile Mamak’ın siluetiyle birlikte ekonomisi de değişiyor. İlçemiz kentsel dönüşümle canlanıyor, yaşam kalitesi artıyor. Her gün ilçemizde yeni inşaatların temeli atılıyor, yeni işletmeler açılıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın desteği çok önemli” dedi.

3 bin 11 konutun yapımı devam ediyor

Yüzde doksan dokuz hak sahipleriyle anlaşmanın sağlandığı proje de 2, 3 ve 4. etaplarda bulunan 3011 adet konutun inşaatı devam ediyor. 1. etap kapsamında 12 adet iş yerinin inşaatları tamamlanırken, yine proje kapsamında hayata geçecek olan 1 adet lise, 1 adet ilköğretim okulu, 1 adet anaokulu, 2 adet cami ve 1 adet ticaret merkezinin de inşaatı devam ediyor. Toplam 3880 konutun inşa edileceği projede 4 adet cami, 2 adet ticaret merkezi, 4 adet okul, 2 adet sosyo-kültürel tesis ve 1 adet aşevi yer alıyor.

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