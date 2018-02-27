Mamak'ta “Mobil Park Timi” parklarda denetimlerine son hız devam ediyor

Mamak’ta yaklaşık 8 ay önce uygulamaya koyulan “Mobil Park Timi” projesi kapsamında kurulan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mamak Belediyesi Zabıtası ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan park timi bugüne kadar 84 durum tespit idari yaptırım tutanağı düzenlerken, 16 adette karşı tutum ve davranış işlemi gerçekleştirdi.

354 parkta devriye

Mamak Belediyesi Zabıtası ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün farklı saatlerinde ilçede bulunan 354 parkta devriye gezerek oluşabilecek olumsuz görüntülere müdahale ediyor. Mobil Park Timi’nin vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirmesi için kurulduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek bizim bölgemizde gerekse başka bölgelerde zaman zaman maalesef parklarda nahoş görüntüler ortaya çıkabiliyor.