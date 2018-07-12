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Mamak’ta, park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor

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Mamak’ta, park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor
İlçenin çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleleri ile vatandaşlara yirmi dört saat hizmet veren bir ilçe haline gelen...

İlçenin çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleleri ile vatandaşlara yirmi dört saat hizmet veren bir ilçe haline gelen Mamak’ta, park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor. Parklara aileleri ile birlikte gelen vatandaşlar aydınlatma sayesinde hem güvenli hem de huzurlu bir şekilde dinlenme imkanı buluyor.

 

İlçenin imajı değişiyor

Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede, renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlarda ki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirirken, vatandaşlardan da tam not alıyor.Çeşitli süs bitkileri ile ilçenin değişik mekanları yeşilin güzelliklerini istenilen düzeyde sergilerken, geceleri de değişik renkli ışıklar ve su havuzları ile büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor.

 

Mamak ışıl ışıl

Aydınlatma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, cadde, sokak ve parklarda gerçekleştirilen çalışmaların ilçeyi daha da hareketlendirdiğini belirtti. Akgül, “Mamak’ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik. Mamak artık göz kamaştırıyor” dedi.

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