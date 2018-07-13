Mamak'ta yaşayan vatandaşlar kentini tanıyor

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin fiziki, ticari, sosyal, kültürel, eğitim, sportif alanlarda yaşadığı değişimin ve yapılan yatırımların tanıtıldığı mahalle gezileri aralıksız devam ediyor.

Haftanın beş günü farklı mahalle sakinlerinin misafir edildiği gezilere bugüne kadar katılan 2 bin 600 kişi kentini yakından tanıyarak yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Projeler taleplere göre şekilleniyor

Sosyal belediyecilik alanında sadece Mamak’a değil, Ankara’ya örnek hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ilçemizde hayat buldu” dedi. Yapılan yatırımlardan herkesin yararlanmasını amaçladıklarını ifade eden Akgül, “Tanıtım gezilerimiz sayesinde vatandaşlarımız hem kentini yakından tanıyor hemde yapılan yatırımları yerinde görerek kendilerine uygun faaliyetler hakkında bilgi sahibi oluyor” diye konuştu.



9 yıllık değişime tanık oluyorlar

İlçede gerçekleştirilen projeleri gezen vatandaşlar Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, aile merkezleri, kapalı pazar yerleri, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı, kentsel dönüşüm projeleri gibi Mamak’ta ilkler olarak adlandırılan projeleri geziyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, Mamak Spor Salonu ve Mamak Şehir Stadı’nı takip eden gezide vatandaşlar ilçenin 9 yıllık değişimine şahit oluyor.