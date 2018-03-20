Mamak, her geçen yıl değişen, yenilenen ve değerine değer katan bir ilçe olarak büyümeye devam ediyor.

Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak ’ta, yeni inşaatların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getiriyor. Mamak Belediyesi’nce hayata geçen kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının vatandaşların umudu haline geldiği ilçede faaliyet gösteren müteahhit sayısının hızla artmasının yanında inşaat sektöründe de hareketli bir sezon yaşanıyor. Kaliteli konut yapımının bölgede artış göstermesi, altyapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle bölgenin ciddi bir yükselişte olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin yenilenen ve büyümeye devam eden çehresiyle yatırımcılar için daha uzun yıllar cazibesini koruyacağına inanıyoruz” dedi.

6612 iskan 6092 yapı ruhsatı

Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atılan Mamak, Ankara’nın en çok konut yapılan ilçeleri arasında en üst sıradaki yerini koruyor. Sağlıklı şekilde hazırlanan ve uygulanan imar çalışmaları sonrasında, inşaat ruhsatı ve iskan sayısında da artış yaşanıyor. Mamak Belediyesi'nin her yıl verdiği ruhsat sayısı önceki yıllara göre artarken, 2009 yılından bugüne 6612 yapıya iskan, 6092 adet yapı ruhsatı verildi.

Mamak yatırımcıya kazandırır

Mamak’ın son yıllarda gözde bir ilçe haline gelmesi en çok da gayrimenkul sektörüne yaradı. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü Mamak’ta hızla yükselmeye devam ederken, gayrimenkul sektörü hızla ilerliyor. Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere çevre ve şehrin doğal silüetini bozmayan yapıların yükseldiği ilçede dönüşümün uygulandığı bölgelerin görünümünün de değişmesi gayrimenkul fiyatlarını etkiliyor. Bu durum da hem ekonomiye olumlu katkı sağlıyor, hem de yatırımcıya kar ettiriyor.