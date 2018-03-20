  • BIST 115.483
  • Altın 166,531
  • Dolar 3,9405
  • Euro 4,8630
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C

Mamak’ta, yeni inşaatların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getiriyor

»
Mamak’ta, yeni inşaatların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getiriyor
Mamak, her geçen yıl değişen, yenilenen ve değerine değer katan bir ilçe olarak büyümeye devam ediyor.

Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta, yeni inşaatların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getiriyor. Mamak Belediyesi’nce hayata geçen kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının vatandaşların umudu haline geldiği ilçede faaliyet gösteren müteahhit sayısının hızla artmasının yanında inşaat sektöründe de hareketli bir sezon yaşanıyor. Kaliteli konut yapımının bölgede artış göstermesi, altyapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle bölgenin ciddi bir yükselişte olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin yenilenen ve büyümeye devam eden çehresiyle yatırımcılar için daha uzun yıllar cazibesini koruyacağına inanıyoruz” dedi.

 

6612 iskan 6092 yapı ruhsatı

Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atılan Mamak, Ankara’nın en çok konut yapılan ilçeleri arasında en üst sıradaki yerini koruyor. Sağlıklı şekilde hazırlanan ve uygulanan imar çalışmaları sonrasında, inşaat ruhsatı ve iskan sayısında da artış yaşanıyor. Mamak Belediyesi'nin her yıl verdiği ruhsat sayısı önceki yıllara göre artarken, 2009 yılından bugüne 6612 yapıya iskan, 6092 adet yapı ruhsatı verildi.

 

Mamak yatırımcıya kazandırır

Mamak’ın son yıllarda gözde bir ilçe haline gelmesi en çok da gayrimenkul sektörüne yaradı. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü Mamak’ta hızla yükselmeye devam ederken, gayrimenkul sektörü hızla ilerliyor. Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere çevre ve şehrin doğal silüetini bozmayan yapıların yükseldiği ilçede dönüşümün uygulandığı bölgelerin görünümünün de değişmesi gayrimenkul fiyatlarını etkiliyor. Bu durum da hem ekonomiye olumlu katkı sağlıyor, hem de yatırımcıya kar ettiriyor.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkan Ak Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi15 Mart 2018 Perşembe 10:13
  • Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi Arı Koleji Spor Kulübü’nü yenerek Ankara Şampiyonu oldu14 Mart 2018 Çarşamba 10:04
  • Teknoloji karşısında esnafın da kendisini yenilemesi gerekli12 Mart 2018 Pazartesi 10:18
  • Mamak Yüzme Havuzu, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı12 Mart 2018 Pazartesi 10:13
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’lar için önemli bir galibiyet daha adlı11 Mart 2018 Pazar 12:31
  • Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş sakinleriyle buluştu10 Mart 2018 Cumartesi 11:56
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ağırladı09 Mart 2018 Cuma 11:02
  • Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencileri Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti08 Mart 2018 Perşembe 11:50
  • Mamak Kutludüğün’de yeni bir gençlik merkezi daha ekliyor, Kutludüğün Gençlik Merkezi, Selçuklu Mimarisi’nin özelliklerini taşıyacak08 Mart 2018 Perşembe 11:26
  • Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi; tüm Ankara’ya örnek olacak07 Mart 2018 Çarşamba 11:46
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim