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“Mandela’nın Bavulu” resim sergisi 4-27 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılacak

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“Mandela’nın Bavulu” resim sergisi 4-27 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılacak
Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi sezon açılışını “Mandela’nın Bavulu” resim sergisiyle gerçekleştirecek. Dünyanın dört bir yanını gezen sergi, 4-27 Eylül tarihleri arasında Ankaralılarla buluşacak.

Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın “Efsane Olmak” temasıyla kutlanan yüzüncü doğum gününde, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi sezonu “Mandela’nın Bavulu” resim sergisiyle açıyor.

Güney Afrika Büyükelçiliği Çankaya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen sergide, dünyaca ünlü koleksiyoner Ernst August Quensen’in koleksiyonundan derlenen Günter Uecker, Sol Le Witt, Jörg Immendorff, Jean Miotte, Allen Jones, Sokari Douglas Camp, Mo Edoga, Esther Mahlangu, Mickael Bethe Selassie, Owusu Ankomah, Nils Burwitz, Nam June Paik gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

 

TAHTA BAVULLU SERGİ

Daha önce Avrupa ve Amerika’da çok önemli müzelerde sergilenen yapıtlar, Eskişehir, İstanbul ve Antalya’nın ardından İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde, sanatçı Owusu Ankomah'in, Mandela için özel olarak yaptığı tahta bavulla beraber sergilenecek.

Sergi, 4-27 Eylül 2018 tarihleri arasında 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

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