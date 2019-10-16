Manisa'da kazada ölen anne ve 7 aylık bebeği toprağa verildi

Asayiş 16.10.2019, 21:38
Manisa'da kazada ölen anne ve 7 aylık bebeği toprağa verildi

Manisa'da kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi
Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ile 7 aylık bebeği, yan yana defnedildi.

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