Mansur Yavaş Vatandaşlarla El Ele Yürüdü

BÜYÜKŞEHİR BİNASI’NDA VATANDAŞLARLA İLK BULUŞMA…

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, ANITKABİRİ ZİYARET EDEREK, ATATÜRK’ÜN MOZELESİNE ÇELENK KOYDU.

-ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALAYAN BAŞKAN YAVAŞ, BAŞKENT İÇİN “AİLEM” BENZETMESİ YAPTI.

-ANITKABİR’DEN VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÜRÜYEREK BÜYÜKŞEHİR BİNASI’NA GELEN BAŞKAN YAVAŞ, HEM BAŞKENTLİLERE HEM DE PERSONELE SESLENDİ

-NİSAN AYI İÇİNDE SEÇİM BAŞARISINI BİR ŞÖLENLE KUTLAYACAKLARINI DA AÇIKLAYAN BAŞKAN YAVAŞ:

“ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ADALET VE HUKUK ÇERÇEVESİNDE HİZMET GÖTÜRMEK EN ÖNEMLİ İLKEM OLACAKTIR” “İŞİNİ HAKKIYLA YAPAN, HELALE HARAM KARIŞTIRMAYAN HERKES BUNDAN BÖYLE BENİM MESAİ ARKADAŞIMDIR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

Doç. Dr. Mustafa Tuna’dan görevi devralan Başkan Yavaş’ın ilk durağı eşi Nursen Yavaş ve kızlarıyla birlikte Anıtkabir'de oldu.

“ANKARA BENİM AİLEM”

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Başkan Yavaş, Anıtkabir Özel Defterini de imzalayarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün Ey Türk İstikbalinin evladı hitaplarınızın şuurunda bir Belediye Başkanı olarak manevi huzurlarınızda bulunmanın sevinç ve gururu içindeyim. Aziz hatıranız önünde milli mücadelenin karargahı Başkentimiz Ankara için söz veriyorum.

Cumhuriyetimizin hür ve eşit vatandaşlarına Aziz Ankaralılara hiçbir ayrım yapmadan adalet ve hukuk çerçevesinde hizmet götürmek en önemli ilkem olacaktır. Milli ve manevi varlığımızı oluşturan kadim medeniyet birikimimizi muhafaza ederek, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkacağım. Hukuk içinde devlet adabına ve insan onuruna zeval getirmeden en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti büyük ailem olarak gördüğüm Ankara’ya yorulmadan hizmet edeceğim”

VATANDAŞLARLA EL ELE YÜRÜDÜ

Anıtkabir’den Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlarla birlikte yürüyerek gelen Başkan Yavaş’ı, Büyükşehir Belediyesi’nde Beypazarı Karaşar Halk Oyunları Topluluğu gösterileriyle karşıladı. Başkan Yavaş, burada kendisini bekleyen hem Başkentlilere hem de personele seslenerek, önemli mesajlar verdi: “Baştan sona helal, baştan sona hak, baştan sona alın teri, baştan sona ana duası, baştan sona Ankara aşkıyla bugün buradayız. Her türlü ayak oyununa rağmen, sendelemeyen, yılmayan, emaneti namus gibi gören ve inancını hiç yitirmeyen iradeniz, bugün burada yazılan tarihin sahibidir. Başkentimiz için azimle çıkılan bu büyük yürüyüşün, bu kutsal hamlenin, şimdilik alnımızın akıyla tamamlanmış olması büyük bir gururdur ve hiç şüphe yok ki bu gurur size aittir. Sizler enerjinizle yorgun Ankara’ya nefes verdiniz. Kavgadan ve gerginlikten bıkmış, ümidini kesmek üzere olan Başkentimize ‘hayır, ben varım’ dediniz. Biz kardeşiz dediniz.

Biz yeniden el ele verirsek ayağa kalkarız dediniz ve başardınız. Sandıklardan bahar çıkardınız. Ankara’mız için ümit çıkardınız. O sandıklardan, bizler için Başkent’e hizmet imkanı çıkardınız. Bu topraklarda bin yıllık tutunmak kavgamızın Başkenti, Ankara’mızın kararan ufkunu parlattınız. Söz veriyorum. Bu zorlu, iftiralar ve tuzaklarla dolu yolda siz benim başımı öne düşürmediniz, ben de sizin başınızı öne düşürmeyeceğim.”

“ÖTEKİLEŞTİRMEDEN YÖNETECEĞİZ”

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve özellikle de Başkentlilere teşekkür ederek devam eden Başkan Yavaş, “Bütün imkansızlıklara rağmen rakibimizin orantısız gücüne rağmen bir destan yazdınız” dedi ve şöyle devam etti: “Hak için çıkılan yolda, güçlünün değil, ayaklarını yere kararlı vura vura yürüyen haklının, mağdurun ve mazlumun kazanabileceğini gösterdiniz.

Şimdi artık o utanç, o iftira, o komploları, müfterilerin kucağına bıraktık, varsın onlarla oyalansınlar. Bizim için artık Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır. Söz verdik. Oy verdi-vermedi diye kimseyi ayırmayacağız. Ötekileştirmeyeceğiz. Adil hizmet götüreceğiz. O partili bu partili ayırmadan, Milli Mücadelenin Başkentinde herkesi kardeş göreceğiz. İnşallah emaneti bizden sonrakilere alnımızın akıyla teslim ettiğimizde ‘herkesin başkanıydı’ dedirteceğiz.

Arkamızda bundan daha büyük unvan bırakmamak için çalışacağız. Ancak haksız talepte bulunanların, yetim hakkına göz dikenlerin, iltimas arayanların, ayrımcılık bekleyenlerin bu talepleri, adalet ve dürüstlükle öreceğimiz duvarlara çarpacaktır. Aksi halde oturduğumuz koltuklar bizlere haram olacaktır.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ŞİİRLİ MESAJ

Başkan Yavaş, ünlü şair Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini okuyarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hani diyor ya Bayrak şiirinde şair: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/ kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü/ ışık ışık, dalga dalga bayrağım senin destanını okudum senin destanını yazacağım. İşte o bayrak, bu görev sırasında benim tek rozetim olacak. Onun için kin ve nefret ekmeyeceğiz. Sevgi ekip sevgi biçeceğiz ve tekrar ifade ediyorum ant olsun ki kimseyi ayırmayacağız. Hizmet götürürken, karşımızdakini bütün kimliklerden, bütün rozetlerden, bütün aidiyetlerden ve partizanlıktan ayrı görüp sadece insan kimliğiyle değerlendireceğiz. Ankara’yı sadece siyasetin değil, huzur ve bereketin de Başkenti yaparak ileriye taşımaktır.”

“İŞİNİ HAKKIYLA YAPAN HERKES MESAİ ARKADAŞIMDIR”