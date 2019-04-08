Mansur Yavaş'ın Matbatasını Aldıktan Sonraki İlk Ziyareti

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, HACIBAYRAM VELİ CAMİİ’NDE SABAH NAMAZINI KILDIKTAN SONRA MAZBATASINI ALDI.

-DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’DAN GÖREVİ DEVRALAN VE İLK ZİYARETİNİ

ANITKABİR’E YAPAN MANSUR YAVAŞ: “KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM” DEDİ.

31 Mart Yerel Seçimleri sonucu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Mazbatasını almadan önce Hacı Bayram Veli Camii’nde sabah namazını

kılan Mansur Yavaş, “Öncelikle, Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı

ziyaret edip duamızı yaptık. Haydi Bismillah deyip başlıyoruz. Allahım hayırlı

uğurlu etsin” dedi.

TUNA’YA TEŞEKKÜR

Mansur Yavaş, Ankara Adliye Sarayı’nda mazbatasını aldıktan sonra

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Doç. Dr.

Mustafa Tuna’dan görevi devraldı.

Doç. Dr. Mustafa Tuna, Mansur Yavaş’a başarılar dileyerek, “Hayırlı

uğurlu olsun, inşallah Ankara’mıza güzel hizmetlere vesile olmanızı Cenab-ı

Hak'tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Başkanlık mührünü Tuna’dan alan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Sn. Başkanım biz sizi Sincan'dan beri takip ediyoruz. Gerçekten gerek mali

disiplin yoluyla gerekse yaptığınız hizmetlerin farkındayız. Özellikle Ankara

Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra gerçekten çok güzel hizmetler

yaptınız. Biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bu manada örnek

alacağız. Adaletli davrandınız ve gerçekten bunu bütün kamuoyuyla birlikte

izledik. İnşallah bundan sonra da biz kendisinin değerli fikirlerinden

tecrübelerinden yararlanacağız. Kendisinden bu görevi devir almaktan da

çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum kendisine.”

“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI

OLACAĞIM”

Başkanlık mührünü teslim aldığı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı aracına kadar

uğurlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık

makamında ilk açıklamasını da basın mensuplarına yaptı:

“Bundan sonra Ankara’mız için gece gündüz demeden hep birlikte ekip

olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Mesai arkadaşlarımızın hiçbirinin tedirgin olmasına gerek yok. 6 milyon insandan nasıl vergi alıyorsak eşit şekilde hizmetlerin kimin kullandığına bakmıyorsak bundan sonra biz aynı şekilde kimseyi ötekileştirmeden bütün Ankara'yı kucaklayarak oy versin vermesin

bugünden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz. Geçmişte söylenenler geçmişte kalmıştır, bundan sonra hep önümüze bakacağız.

Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Allah nasip ederse

verdiğimiz sözlerin hepsini tutarak Ankara'yı Cumhuriyetimizin Başkentine,

Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Başkentine yakışır bir şekilde dünya Başkentine yakışır bir şekilde Ankara yapmak için bütün Ankaralı hemşerilerimizle, iktidar-muhalefet demeden el birliği ile çalışacağız.

Belediyemizi STK’lar, Meslek Odaları, Üniversiteler ve personelimizle birlikte

inşallah ortak akılla yönetmeye başlıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devir teslim

töreninden sonra ilk ziyaretini ise Anıtkabir’e yaptı.