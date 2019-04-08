Mansur Yavaş'ın Matbatasını Aldıktan Sonraki İlk Ziyareti
ANKARA’NIN YENİ BAŞKANI MANSUR YAVAŞ…-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ,HACIBAYRAM VELİ CAMİİ’NDE SABAH NAMAZINI KILDIKTAN SONRAMAZBATASINI ALDI.
Mansur Yavaş'ın Matbatasını Aldıktan Sonraki İlk Ziyareti
-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, HACIBAYRAM VELİ CAMİİ’NDE SABAH NAMAZINI KILDIKTAN SONRA MAZBATASINI ALDI.
-DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’DAN GÖREVİ DEVRALAN VE İLK ZİYARETİNİ
ANITKABİR’E YAPAN MANSUR YAVAŞ: “KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM” DEDİ.
31 Mart Yerel Seçimleri sonucu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.
Mazbatasını almadan önce Hacı Bayram Veli Camii’nde sabah namazını
kılan Mansur Yavaş, “Öncelikle, Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı
ziyaret edip duamızı yaptık. Haydi Bismillah deyip başlıyoruz. Allahım hayırlı
uğurlu etsin” dedi.
TUNA’YA TEŞEKKÜR
Mansur Yavaş, Ankara Adliye Sarayı’nda mazbatasını aldıktan sonra
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Doç. Dr.
Mustafa Tuna’dan görevi devraldı.
Doç. Dr. Mustafa Tuna, Mansur Yavaş’a başarılar dileyerek, “Hayırlı
uğurlu olsun, inşallah Ankara’mıza güzel hizmetlere vesile olmanızı Cenab-ı
Hak'tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.
Başkanlık mührünü Tuna’dan alan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:
“Sn. Başkanım biz sizi Sincan'dan beri takip ediyoruz. Gerçekten gerek mali
disiplin yoluyla gerekse yaptığınız hizmetlerin farkındayız. Özellikle Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra gerçekten çok güzel hizmetler
yaptınız. Biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bu manada örnek
alacağız. Adaletli davrandınız ve gerçekten bunu bütün kamuoyuyla birlikte
izledik. İnşallah bundan sonra da biz kendisinin değerli fikirlerinden
tecrübelerinden yararlanacağız. Kendisinden bu görevi devir almaktan da
çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum kendisine.”
“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI
OLACAĞIM”
Başkanlık mührünü teslim aldığı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı aracına kadar
uğurlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık
makamında ilk açıklamasını da basın mensuplarına yaptı:
“Bundan sonra Ankara’mız için gece gündüz demeden hep birlikte ekip
olarak çalışmaya devam edeceğiz.
Mesai arkadaşlarımızın hiçbirinin tedirgin olmasına gerek yok. 6 milyon insandan nasıl vergi alıyorsak eşit şekilde hizmetlerin kimin kullandığına bakmıyorsak bundan sonra biz aynı şekilde kimseyi ötekileştirmeden bütün Ankara'yı kucaklayarak oy versin vermesin
bugünden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz. Geçmişte söylenenler geçmişte kalmıştır, bundan sonra hep önümüze bakacağız.
Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Allah nasip ederse
verdiğimiz sözlerin hepsini tutarak Ankara'yı Cumhuriyetimizin Başkentine,
Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Başkentine yakışır bir şekilde dünya Başkentine yakışır bir şekilde Ankara yapmak için bütün Ankaralı hemşerilerimizle, iktidar-muhalefet demeden el birliği ile çalışacağız.
Belediyemizi STK’lar, Meslek Odaları, Üniversiteler ve personelimizle birlikte
inşallah ortak akılla yönetmeye başlıyoruz.”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devir teslim
töreninden sonra ilk ziyaretini ise Anıtkabir’e yaptı.
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