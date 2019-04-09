Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Verdiği Sözler
Eğitimden sıhhate, kültür sanattan spora, sanayiden sosyal yardımlara,engellilerden bayan, erkek, genç, yaşlı ve çocuklara kadar cemiyetin her kesimine her alanda hitap eden, tüm Ankaralılara değen projeleri birer birer yerine getireceğini söyleyen Başka
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Verdiği Sözler
“ANKARA’NIN NEYE GEREKSİNİMİ VARSA ONA ÖNCELİK VERİLECEK”
Eğitimden sıhhate, kültür sanattan spora, sanayiden sosyal yardımlara,engellilerden bayan, erkek, genç, yaşlı ve çocuklara kadar cemiyetin her kesimine her alanda hitap eden, tüm Ankaralılara değen projeleri birer birer yerine getireceğini söyleyen Başkan Yavaş, 5 sene süresince Ankara’ya değer verecek tertemiz çalışmalara da imza atacak.
İnternet adresinde ayrıca tüm projelerini detaylı biçimde Ankaralılarla paylaşan Başkan Mansur Yavaş, “Tercih süreci süresince Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk, sivil toplum teşkilatları, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla toplandık ve Ankara’nın neye gereksinimi var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu güzergahta da projelerimizi büyüttük. Şimdi Ankara’ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır. En büyük anaparamız çalışma istemimiz olacak. Bu surattan çalışıp üreterek, hakça paylaşacağız” dedi.
“VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINACAK”
“Hazırladığımız tüm bu projelerimizin yanında, yeni tespit edilen, vatandaşlarımızdan talep edilen, Ankara’nın ihtiyacı olduğu her türlü çalışmayı da gerçekleştireceğiz” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en kısa sürede hayata geçireceği sözünü verdiği projelerini başlıklar halinde şöyle sıraladı:
Bilişim Kenti Projesi
Büyüklerimiz
Eğitim
Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Engelsiz Ankara
Hayvan Dostlarımız
Hizmet Kampüsleri
İstihdam
Kültür Sanat
Sanayi
Sağlık
Spor Projeleri
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Temiz Enerji
Turizm
Ulaşım Projeleri
Yeşil Alanlar
Yardımlar
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