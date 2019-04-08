Mansur YavaşTan Konuşma
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE 8 NİSAN PAZARTESİGÜNÜ (BUGÜN) BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLARA HİTAPEDECEK. KONUŞMA BASIN YAYIN KURULUŞLARINA CANLI OLARAKSERVİS EDİLECEK.
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Mansur YavaşTan Konuşma
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ,
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE 8 NİSAN PAZARTESİ
GÜNÜ (BUGÜN) BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLARA HİTAP
EDECEK. KONUŞMA BASIN YAYIN KURULUŞLARINA CANLI OLARAK
SERVİS EDİLECEK.
TARİH: 8 NİSAN 2019 PAZARTESİ
SAAT: 16.3
YER: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜ
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