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Mansur YavaşTan Konuşma

Mansur YavaşTan Konuşma

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE 8 NİSAN PAZARTESİGÜNÜ (BUGÜN) BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLARA HİTAPEDECEK. KONUŞMA BASIN YAYIN KURULUŞLARINA CANLI OLARAKSERVİS EDİLECEK.

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Mansur YavaşTan Konuşma 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ,

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE 8 NİSAN PAZARTESİ

GÜNÜ (BUGÜN) BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLARA HİTAP

EDECEK. KONUŞMA BASIN YAYIN KURULUŞLARINA CANLI OLARAK

SERVİS EDİLECEK.

TARİH: 8 NİSAN 2019 PAZARTESİ

SAAT: 16.3

YER: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜ

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