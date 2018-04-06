MART AYI AÇLIK VE YOKSULLUK ARAŞTIRMASI AÇIKLANDI

Mehmet Balık

-MART AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRIYÜZDE 1,3 ORANINDA ARTARAK 2 BİN 6 LİRAYA, YOKSULLUK SINIRI İSE YÜZDE 0,8 ORANINDA ARTARAK 7 BİN423 LİRAYA ULAŞTI.

-GIDA FİYATLARININ HIZLI BİR YÜKSELİŞ GÖSTERDİĞİ BU YILIN İLK ÜÇ AYLIK DÖNEMİNDE AÇLIK SINIRINDA YÜZDE 6,8 ORANINDA ARTIŞ OLDU.

-AÇLIK SINIRI MART SONU İTİBARİYLE SON BİR YILDA YÜZDE 17,8 ARTARKENYOKSULLUK SINIRINDA İSE YÜZDE 12,1 ORANINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ.

Gıda fiyatları nın artışeğiliminin devam ettiği buyıl mart ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması ( açlık sınırı ) bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak ilk kez 2 bin lira sınırını geçerken, yoksulluk sınırı da yüzde 0,8 oranında artışla 7 bin 423 liraya ulaştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamalarıesas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl martayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre açlık sınırı martta bir önceki aya göre25 lira daha artarak 2 bin 6 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 37 liralık artışla 5 bin 418 lira seviyesine yükseldi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçlar ın insan onuruna yaraşır bir şekildeve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise62 liralık artışla7 bin 423lira oldu.

Martta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,3, gıda dışı harcamalar yüzde 0,7 ve yoksulluk sınırı da yüzde 0,8oranında artış kaydetti. 2018 yılının ilk üç ayında açlık sınırı yüzde 6,8, gıda dışı harcamalar yüzde 1,8 ve yoksulluk sınırı da yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı yüzde 17,8, gıda dışı harcamalar yüzde 10,1,yoksulluk sınırı da 12,1oranında artış kaydetti.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırınınmarttabin 981liradan 2 bin 6 liraya yükselmesinde büyük ölçüde, et, yumurta, süt-yoğurt, peynir, makarna-şehriye, şeker, zeytingibi besin gruplarında yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2017 2018 Değişim(%) Mart Aralık Şubat Mart Bir önceki aya göre Aralık 2017’ye göre Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Et 493,6 560,3 577,4 594,4 2,9 6,1 20,4 Yumurta 28,8 34,2 24,5 26,1 6,5 -23,7 -9,4 Kuru Bakliyat 64,3 58,8 53,0 53,0 0,0 -9,9 -17,6 Süt-Yoğurt 191,3 315,5 335,5 347,0 3,4 10,0 81,4 Peynir 66,7 84,1 83,3 93,0 11,6 10,6 39,4 Patates 56,7 52,8 52,8 52,8 0,0 0,0 -6,9 Kuru Soğan 15,4 7,7 7,7 7,8 1,3 1,3 -49,4 Taze Meyve 152,8 141,5 171,1 165,8 -3,1 17,2 8,5 Taze Sebze 186,9 142,4 167,5 149,6 -10,7 5,1 -20,0 Ekmek 175,4 197,8 218,0 218,8 0,4 10,6 24,7 Pirinç-Bulgur 42,9 51,3 57,2 57,8 1,0 12,7 34,7 Un 27,2 24,7 28,8 28,8 0,0 16,6 5,9 Makarna-Şehriye 23,7 23,5 25,1 25,7 2,4 9,4 8,4 Yağ 39,3 40,6 39,1 39,5 1,0 -2,7 0,5 Şeker 29,0 30,3 32,6 34,3 5,2 13,2 18,3 Reçel- Bal v.b 68,5 69,7 68,0 68,0 0,0 -2,4 -0,7 Zeytin 40,5 43,6 39,5 43,6 10,4 0,0 7,7 AÇLIK SINIRI 1703,0 1878,8 1981,0 2005,9 1,3 6,8 17,8

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre martta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, yüzde 2,9oranında artarak 594,4 liraya yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 6,5oranında artarak 26,1 liraya çıkarken kuru bakliyat harcamaları değişmedive 53 lirada kaldı.Süt-yoğurt harcamaları yüzde 3,4 oranındaartarak347 lirayı buldu.Martta, peynir harcamaları bir önceki aya göre yüzde 11,6oranında artarak93 liraya yükselirken, patates harcamaları 52,8 lirada kaldı, kuru soğan harcamaları ise 7,8 lira oldu. Martta, taze meyve harcamaları yüzde 3,1 azalarak 165,8 liraya, taze sebze harcamaları ise yüzde 10,7 oranında azalarak149,6 liraya indi. Ekmek harcamaları yüzde 0,4 artarak 218,8 liraya, pirinç-bulgur harcamaları yüzde 1 oranında artarak 57,8 liraya çıkarken, un harcamalarıdeğişmedi ve 28,8 lira oldu. Makarna-şehriye harcamaları yüzde 2,4 artarak 25,7lirayaçıktı. Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcama 39,5 liraya yükselirken, şeker harcamaları yüzde 5,2 artarak 34,3 lirayayükseldi. Bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar değişmeyip 68 lirada kalırken, zeytin harcamaları yüzde 10,4 oranında arttı ve 43,6 liraya çıktı.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre martta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 576lira, yetişkin bir kadın için 461 lira, çocuk için 346 lira ve genç için de 623lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar isemartta, mart ayına göre yüzde 0,7 oranında arttı ve 5 bin418liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2017 2018 Değişim(%) Mart Aralık Şubat Mart Bir önceki aya göre Aralık 2017’ye göre Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.703,0 1.878,8 1.981,0 2.006,0 1,3 6,8 17,8 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 489,4 539,9 569,3 576,4 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 391,5 431,9 455,4 461,1 Çocuk 293,6 323,9 341,6 345,9 Genç 528,5 583,1 614,8 622,6 Gıda dışı harcamalar 4.918,3 5.321,9 5.380,9 5.417,5 0,7 1,8 10,1 Alkollü içecekler ve tütün 367,0 368,8 370,3 370,3 0,0 0,4 0,9 Giyim ve ayakkabı 410,4 499,0 449,7 454,5 1,1 -8,9 10,7 Barınma 938,3 994,0 1.022,5 1.027,0 0,4 3,3 9,5 Ev eşyası 481,3 531,5 551,2 555,5 0,8 4,5 15,4 Sağlık 175,0 179,7 188,8 192,4 1,9 7,1 9,9 Ulaştırma 1.063,2 1.177,7 1.196,7 1.205,8 0,8 2,4 13,4 Haberleşme 253,5 255,2 253,2 253,4 0,1 -0,7 0,0 Eğlence ve kültür 231,9 239,6 247,2 248,4 0,5 3,7 7,1 Eğitim 165,9 181,5 182,3 184,0 0,9 1,4 10,9 Lokanta ve oteller 504,5 548,0 558,8 563,4 0,8 2,8 11,7 Çeşitli mal ve hizmetler 327,2 347,1 360,3 362,8 0,7 4,5 10,9 YOKSULLUK SINIRI 6.621,3 7.200,7 7.361,9 7.423,5 0,8 3,1 12,1

Martta, giyim ve ayakkabı harcamaları 455 liraya yükseldi. Barınma harcamaları bin 27 lira, ev eşyası harcamaları 556lira, sağlık harcamaları 192lira, ulaştırma harcamaları bin 205,8 lira, haberleşme harcamaları 253 lira, eğlence ve kültür harcamaları 248 lira, eğitim harcamaları 184 lira, lokanta ve otel harcamaları 563 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 363 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 370 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar, bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 1,8, son bir yıllık dönemde ise yüzde 10,1 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Mart 2017) 4 bin 918 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise mart ayında yüzde 0,8 oranında artarak7 bin 362 liradan 7 bin 423liraya yükseldi. Martta yoksulluk sınırının yüzde 27’sigıda, yüzde 73’ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırındayılın ilk üç ayında yüzde 3,1 artış yaşandı. Martsonu itibariyle son bir yılda yoksulluk sınırında yaşanan artış ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırı geçen yıl mart ayında 7 bin 423 lira olarak gerçekleşmişti.