Mart ayında ihracat performansı hız kesmedi 

Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle; "'Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı" kapsamında yeni reform sürecinde ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz. İhracatçılarımızın güçlü ihracat performansının 2019 yılı boyunca devam edeceğine inancım tam" dedi.

Mart ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımı ile Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Mart ayı ihracatı, Özel Ticaret Sistemi kayıtlarına göre 15 milyar 488 milyon dolar olarak gerçekleşirken; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 oldu. Genel ticaret sistemine göre ise, 16 milyar 334 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti.

Toplantıdaki konuşmasında küresel ticaretteki zorluğa rağmen, bu yılın Mart ayında da ihracat performansını düşürmediklerini belirten İsmail Gülle, yerel seçimleri de değerlendirerek şunları söyledi: "Halkımız demokrasisine sahip çıkarak, milli iradesini güçlü bir şekilde yansıttığı katılım oranı ile yerel seçimleri tamamlamıştır. Sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dilerim. Bugünden itibaren, önümüzdeki 4,5 yıl boyunca hızlı bir reform dönemi içerisine gireceğiz. TİM olarak bizler de, ilan ettiğimiz "Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı" kapsamında bu reform sürecinde ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz. İhracatçılarımızın güçlü ihracat performansının 2019 yılı boyunca devam edeceğine inancım tam".

"REFORM DÖNEMİ KÜRESEL REKABETTEKİ İDDİAMIZI PERÇİNLEYECEK"

"2023 ve 2030'a doğru çalışan ve genç nüfusun artışı devam ederken, çalışmalarımızı yepyeni bir "insan kıymetleri mimarisi ile" birleştirdiğimizde Türkiye'yi Avrasya'nın en cazip yatırım merkezi haline getirebiliriz" şeklinde konuşan İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni bir vergi mimarisi, yeni bir finansal mimari ve yeni bir tedarik zinciri mimarisi Nisan ayından itibaren devrede olacak. Dolayısıyla bu reform döneminde ekonomi yönetimimiz küresel rekabetteki iddiamızı ve kabiliyetimizi perçinleyecek olan vergi reformlarını, finansal reformları, üretim, istihdam ve büyümede yeni model ve politikalara imkan sağlayacak reformları üretimde maliyetler açısından ihracatçılarımıza odaklanacak".

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM İHRACAT SÜRELERİNİ KISALTACAK"

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile "kâğıtsız ihracat" uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan İsmail Gülle, "13 ayrı dijitalleşme projesini hayata geçirmiş veya geçirmek üzere olan Ticaret Bakanlığı, Nisan ayı sonu itibariyle tüm gümrüklerde "kâğıtsız ihracat" uygulamasını hayata geçiriyor. Deneme süreçleri pilot olarak seçilmiş gümrüklerde tamamlanmış durumda. "kâğıtsız ihracat" uygulaması, 83 bin ihracatçı firmamız ihracata konu toplam 154 belgede, fiziki olarak gümrüğe gitmeden, evraklarını elektronik ortamda ibraz edebilecek" dedi.

MART AYI İHRACATINDA OTOMOTİV YİNE LİDERLİĞİ GÖĞÜSLEDİ

Mart'ta 2,9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü lider oldu. Bu sektörü 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörler yüzde 95,5 artış oranı ile savunma ve havacılık sektörü, yüzde 25,8 ile gemi ve yat sektörü ve yüzde 18,9 ile çimento cam ve seramik ürünleri oldu.

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. AB ülkelerinin ihracatımızdaki toplam payı Mart ayında yüzde 48,7 olarak gerçekleşti. İllerin ihracatına bakıldığında ise 47 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il, sırasıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli olarak gerçekleşti. En dikkat çekici artışlar ise Gümüşhane, Yalova ve Yozgat'ta yaşandı.