Açelya Aşkın / Editör

Geçtiğimiz ay magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri belli olurken, Medya Takip Ajansı Interpress’in yazılı basın ve internette yapmış olduğu incelemeye göre Mart ayının en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı oldu. Yapmış olduğu projelerle Türkiye’nin yanı sıra dünya gündeminde de öne çıkan başarılı televizyoncu ile ilgili geçtiğimiz ay yazılı basın ve internete 5 bin 25 haber yansıdığı tespit edildi.

Magazin gündeminin geçen ay öne çıkan bir diğer ismi geçtiğimiz ay baba olacağını açıkladıktan sonra doğacak çocuğunun cinsiyetinin belli olması haberleri ile de gündem de olan Tarkan olurken ünlü şarkıcının çıkacağı Avrupa turnesi haberleri de dahil internet ve yazılı basında hakkında çıkan 4 bin 846 haberle gündeme geldiği belirlendi.

Şarkıcı Sıla’dan ayrılmasının ardından oyuncu partneri Murat Cemcir ile çektiği ve geçen ay vizyona giren yeni filmiyle de adından sıkça söz ettiren Ahmet Kural hakkında ise geçen ay yazılı basın ve internette 3 bin 278 haber yer aldığı görüldü.

Dördüncü sırada ise yaptığı televizyon programında söylediği sözlerle eleştirilere hedef olmasının yanı sıra adının karıştığı aşk dedikoduları ile de gündeme gelen Seda Sayan yer alırken ünlü sanatçı ile alakalı geçen ay internet ve yazılı basında 3 bin 274 haber çıktığı tespit edildi.

Mart ayında magazin gündeminin bir diğer konuşulan ismi, hayatını anlatan yeni filmi vizyona girmek için gün sayan Hülya Avşar olurken, güzel sanatçı ile ilgili medyaya 2 bin 364 haber yansıdığı belirlendi.

Atandığı MESAM başkanlığını kabul etmeyen ve son günlerde adı yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Yavuz Bingöl ile ilgili ise geçen ay yazılı basın ve internette 2 bin 150 haber çıktığı tespit edildi.

Geride bıraktığımız ayda magazinde öne çıkan diğer isimler ise sırasıyla Demet Akalın, Sezen Aksu, Seren Serengil, Cem Yılmaz ve Mehmet Aslantuğ olarak belirlendi.

Geçen ayın sanat dünyasını yasa boğan vefat haberleri de gündeme damga vururken, Bizimkiler dizisinde "Kapıcı Cafer" tiplemesiyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, ile şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga’ nın aramızdan ayrılması medyada geniş yer buldu.