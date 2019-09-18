"Mavi derinliklerin kaşifleri" Kaş'ta yetişiyor

Gezi Rehberi 18.09.2019, 11:28
"Mavi derinliklerin kaşifleri" Kaş'ta yetişiyor

ANTALYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en gözde dalış noktalarından olan Kaş'ta, yurdun dört bir yanından gelen dalgıçlar yetişiyor.

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