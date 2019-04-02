Halk arasında Bayındır Barajı olarak bilinmesine rağmen, Mavi göl Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenerek kullanışlı hale getirilmesi sonucu mavi göl adını almıştır.

Mavi Göl Ankara

Halk arasında Bayındır Barajı olarak bilinmesine rağmen, Mavi göl Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenerek kullanışlı hale getirilmesi sonucu mavi göl adını almıştır. Mavi göl mamak ilçesinde mavi ile yeşilin en uyumlu yansıdığı insanların dinlenmeleri, ve piknik yapacakları bir alandır.

Mavi Göl rekreasyon alanı 85.000 m2 yeşil alan, 180.000m2 sert taban, 1.254.271 m2 piknik alanı ve 601.423 m2 su alanı ile toplam 2.120.694 m2'lik bir alan üzerine heyetidir.

Mavi Göl rekreasyon alanı içerisinde 7 adet büfe ve 26 adet çocuk reyin grubu mevcuttur. Spor alanlarında 4 basket sahası, 1 futbol sahası, mini golf alanı ve 4 ayrı noktada kondisyon alanı bulunmaktadır.

Alanda 2 adet firma binası, 15 Adet güvenlik kulübesi, 6 adet WC, 40 adet sekizgen ferforje pergola, 30 adet gölgelik, 12 adet ahşap gazebo, 1500 adet özgür piknik masası, ve birliktesi pergoların çevresinde toplam 250 adet barbekü bulunmaktadır. Alana 35.010 mevsimlik agaç, 1.033 çalı, 11.426 dikilmiştir.