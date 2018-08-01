Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi açılışa hazır

Mamaklıların daha sağlıklı ve daha düzenli bir ortamda alışveriş yapması için modern kapalı pazaryerleri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırıyor.

Yenibayındır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi açılış için gün sayıyor. Çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen tesis, sadece kapalı pazaryeri değil çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak.

Sosyal mekan

Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi’nin tamamlanmasıyla Mamak’a 10 adet kapalı pazaryeri kazandırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, pazaryerlerinin çok geniş çerçevede düşünülmüş örnek semt pazarları olduğunu söyledi. Vatandaşların daha nezih bir ortamda alışveriş yaparken, esnafın da mevsim şartlarından olumsuz etkilenmeyeceğini kaydeden Akgül, pazaryerlerini sebze-meyve alışverişinin yapıldığı yerler olmaktan çıkararak, sosyal bir mekan haline getirdiklerini belirtti.

Haftanın yedi günü hizmet verecek

Yenibayındır Mahallesi’nde 4 bin 315 metrekare alan üzerinde yapılan pazaryerinin üstü spor kompleksi altı kapalı pazaryeri olarak haftanın yedi günü vatandaşın kullanımına sunulacak. Pazaryerine gelecek vatandaşlar bir yandan alışveriş yapacak diğer yandan ise yaşam alanından faydalanacak. Altı pazaryeri, üstü spor kompleksi olarak hizmet verecek tesiste ayrıca zabıta noktası, seyir alanları, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness alanı, yürüyüş yolu ve kamelyalar bulunuyor.