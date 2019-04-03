McGregor’dan Rakibi Khabib ve Eşine Çirkin Sözler!

Geçtiğimiz haftalarda boks ringlerine veda ederek emekliliğini açıklayan karma dövüş sporcusu Conor McGregor, dünyanın en çok konuşulan müsabakalarından biri olan maçta kendisini nakavt eden Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov hakkında ahlaksız bir paylaşımda bulundu.

Karşılaştıkları karma dövüş sporu müsabakasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, Rus rakibine kaybedişini hala hazmedemeyen McGregor, şampiyon sporcuya ringde atamadığı yumrukları sosyal medya üzerinden atmaya çalışıyor.

Rus vatandaşı ve Müslüman olduğu bilinen Khabib Nurmagomedov, karma dövüş sporunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan İrlandalı sporcu Conor McGregor’u, dünyanın en çok konuşulan spor müsabakalarından biri olan kafes dövüşü maçında navakt etmişti. Bunun ardından tüm dünyada adını duyurmayı başaran şampiyon sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesin demirleri üzerinden rakibinin üzerine atlayarak İrlandalı rakibine saldırmıştı. Tüm dünyada çok konuşulan ve tepki çeken bu hareketinin ardından İrlandalı rakibinin dinine, ailesine küfür etmesini kimsenin konuşmadığını ifade etmişti.

McGregor’un kafes dövüşünü bırakmasının ardından açıklama yapan Khabib Nurmagomedov, nakavt ettiği rakibinin boks ringlerine gerçekten veda ettiğini düşünmediğini ve onun bu hareketlerini sevgilisinden ayrıldığını söyleyip her zaman ona geri dönen kıskanç sevgililere benzetti.

İrlandalı Sporcudan Khabib’in Eşini Hedef Alan Çirkin Açıklamalar

Karma dövüş sporunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan Conor McGregor’un Rus rakibine vereceği cevap merakla bekleniyordu. Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullandığı bilinen İrlandalı sporcudan rakibinin bu sözleri üzerine beklenilen cevap gecikmedi. Her zamanki gibi aykırı olmayı amaçlayan McGregor, her hareketinde olduğu gibi Khabib’e verdiği cevapta da kantarın ayarını kaçırmıştı. Şampiyonluğu kaybettiği rakibine eşi üzerinden saldıran McGregor, Khabib’in eşiyle evlendiği düğün fotoğrafını paylaşarak, karısının giyimiyle alay etti.

Khabib’in eşinin nikah sırasında başının ve yüzünün kapalı olmasını, ahlaksızca alay konusu yapan İrlandalı sporcu, Khabib’e “Senin karın bir havlu dostum” diyerek çirkin bir ithamda bulundu. Yaptığı hatanın farkına kısa sürede varan Conor McGregor, attığı tweeti 15 dakika sonra silmesine rağmen yaptığı bu paylaşımın haber sitelerine konu olmasının önüne geçemedi.