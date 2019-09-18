MEB'e AB fonlarından yeni eğitim protokolü

Eğitim 18.09.2019, 12:27
MEB'e AB fonlarından yeni eğitim protokolü
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında, "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi" kapsamında Türk ve Suriyeli çocukların yararlanacağı 180 yeni okulun inşaatının yapılmasını öngören protokol imzalandı.

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