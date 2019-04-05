Medcezir Dizisinin Çekimlerinin Yapıldığı Villa Alıcı Arıyor !

Bir dönemin en çok sevilen televizyon yapımlarından biri olan Medcezir dizisinin çekimlerinin yapıldığı malikânenin satışa çıkarıldığı bildirildi. Başrollerinde ekranların sevilen yüzleri, genç oyuncular Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği villaya rekor fiyat biçildi. Tuzla’da yer alan 9 odalı malikaneye yurt dışından bir iş adamının talip olduğu öğrenildi.

2013 – 2015 yıllarında en çok takip edilen televizyon dizileri arasında yer alan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Medcezir dizisinin çekimlerinin yapıldığı villa satılıyor. Sevilen dizinin hayranlarının iyi hatırlayacağı 9 odalı ve özel yüzme havuzlu olan villanın satışa çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. Tuzla semtinde bulunan lüks malikanenin satış fiyatı ise dudak uçuklattı.

Dizinin yayında olduğu dönemde oldukça popüler olan ve sık sık dizi hayranları tarafından ziyaret edilen villaya 19 milyon 500 bin lira fiyat biçildi. Bununla birlikte söz konusu tutarı yani 19 milyon 500 bin lirayı ödemek için hazır olan bir iş adamı olduğu iddia edildi. Söylentilere göre bir dönemin en başarılı televizyon yapımları arasında yer alan Medcezir dizisinin büyük bir hayranı olduğu belirtilen Arap iş adamı, Tuzla’daki bu muhteşem malikaneye talip oldu.

Medcezir dizisinin sevilen karakteri Mira’yı canlandıran Serenay Sarıkaya’nın da hayranı olduğu iddia edilen Arap iş adamının yakın bir zaman içerisinde söz konusu villayı satın alacağı iddia edildi.

Medcezir Dizisinin Başarısı

2013 -2015 yılları arasında süren yayın hayatı boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen Medcezir dizisi Türk televizyon tarihinde birçok başarıya imza attı. İlk bölümü 13 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan dizi, daha yayınlandığı ilk bölümüyle 5.14 reyting puanına ulaşarak, o akşamı birinci sırada tamamladı. Bununla birlikte dizi biter bitmez, aynı bölüm Star TV’den tekrar yayınlandı. Dizinin yeni bölümünün hemen ardından yayınlanan tekrarı da 3. 49 reyting alarak aynı geceyi 4. sırada tamamladı. Bu başarı sonucu Medcezir dizisi hem yeni bölümü hem de tekrarıyla birlikte aynı günün reyting listesinde hem 1. hem de 4. sıranın sahibi oldu.