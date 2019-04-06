Mehmet Ali Erbil’den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım

Türk televizyon ekranlarının sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim’de evinde düşmesi sonucu yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılıp acilen ameliyata alınmıştı.

Ameliyat sürecinde, daha önceden 16 yıl boyunca savaştığı kaçış sendromuna yakalanan ünlü şovmen hastanede uyutulmuş ve sevenlerini büyük bir üzüntüye uğratmıştı. Endişeli geçen günlerin ardından hastanede 169. gününü geride bırakan Mehmet Ali Erbil’den sosyal medyada hayranlarını sevindiren bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde basın muhabirlerine açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar, sevilen şovmenin sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişti. Erbil’in günlük işlerinin yerine getirdiğini hatta kendisiyle özdeşleşen “parmaktan sonra” hareketini bile yaptığını ifade etmişti.

Sevindirici haberleri alan Mehmet Ali Erbil’in hayranları, Türk televizyonlarının en çok aranan yüzlerinden biri olan ünlü şovmenin son durumunu merak ediyordu. Bu durumun sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olması üzerine 62 yaşındaki Erbil’den hayranlarını sevindirecek paylaşım geldi.

Instagram Hesabından Paylaştı

Yaklaşık 6 aydır hastanede tedavi altında tutulan Mehmet Ali Erbil, resmi Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Sevenlerini heyecanlandıran bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Erbil’in paylaştığı fotoğraf karesinde; Erbil, annesi ve yakın bir dostunun beraber poz verdikleri görüldü. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği haberlerinin ardından Mehmet Ali Erbil’in fotoğraftaki dinç görünüşü, ünlü şovmenin hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan sevilen oyuncu Mehmet Ali Erbil, paylaştığı bu karenin altına “Canım annem ve dostum Örfi hep yanımdaydılar” notunu düştü. Mehmet Ali Erbil’in Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım büyük beğeni topladı. Erbil’in takipçileri bu fotoğrafın altına, duydukları sevinci ve iyi dileklerini belirten yorumlarda bulundular.

Ne Olmuştu?

Türk televizyonlarının aranan şovmeni Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim’de kaldığı evin banyosunda düşerek kaburga kemiğini kırmıştı. Acilen hastaneye kaldırılan Erbil, göğüs içinde oluşan kanama nedeniyle ameliyata alındı.

Bir hafta boyunca yoğun bakımda bekletilen Erbil, kaçış sendromunun nüksetmesi üzerine tekrar ameliyata alınmıştı. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından 6 aydır hastanede müşahede altında tutuluyor.