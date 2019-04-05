Mehmet Ali Erbil’in Son Durumu Hakkında Açıklamalar

Türk televizyon yapımlarının en sevilen yüzlerinden biri olan, şovmen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında son gelişmeleri, Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar açıkladı. Erbil’in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve eskisinden çok daha iyi olduğunu söyleyen Nergis Kumbasar, ünlü şovmenin hayranlarının gönüllerine adeta su serpti.

Televizyon ekranlarında sunduğu yarışma programlarıyla milyonların sevgisini kazanan, daha sonra birçok dizi ve sinema filminde de yer alarak hayranlarının beğenisini kazanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda hayati derecede önemli bir hastalıkla savaşan ve aylardır hastanede tedavi görmeye devam eden Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Erbil’in hayranlarını sevindiren açıklama, ünlü şovmenin eski eşinden geldi. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’in şu andaki durumunun eskisinden çok daha iyi olduğunu, sevilen ünlü ismin yeniden parmak sallamaya bile başladığını söyledi.

“Parmaktan Sonra”

Ünlü oyuncu, televizyondan yayınlanan yarışma programlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Yarışmada reklam arasına gitmeden önce parmak sallayarak yaptığı “parmaktan sonra” hareketiyle fenomen olan ve akıllara bu hareketiyle kazınan Erbil, tekrardan eski formuna kavuştu.

Sevilen oyuncunun uzun süren bir hastalığın ardından yeniden parmak sallamaya başladığını söyleyen Nergis Kumbasar, Erbil’in durumunun daha iyiye gideceğini söyleyerek, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında endişelenen hayranlarının da gönüllerine su serpti.

Mehmet ali Erbil’in konuşmasında hiçbir sıkıntı olmadığını dile getiren Kumbasar, seçim yapmadan her yemeği yiyebildiğini ve fizik tedavi süreçlerinin de devam ettiğini açıkladı. Hayranlarının endişelenmemesini, Erbil’in yeniden parmak sallamaya başladığını ifade eden Nergis Kumbasar, inşallah yakında çok daha güzel günlerin geleceğini sözlerine ekledi.

Bunun yanında ünlü oyuncunun ne zaman hastaneden taburcu olacağı hakkında, bir bilgisinin olmadığını bu konuya hakim olanların doktorlar olduğunu ilave etti.

“Babasını Hiç İhmal Etmedi”

Nişantaşı City’s’de magazin basınına açıklamalarda bulunan Kumbasar, kızları Yasmin Erbil’in de babasının hastalığı döneminde onu hiç ihmal etmediğini ve onunu dışında ne zaman ne yapacağını en iyi kendisi bileceğini söyledi. Yasmin Erbil’in bu süreçte çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarının onunu hayatıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.