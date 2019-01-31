Mehmet Kürşat Sözen, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'na transfer oldu

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü’nden Mehmet Kürşat Sözen’i transfer etti.

Power forvet pozisyonunda görev alacak olan Sözen, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yeşil-Beyazlılar için ter dökecek.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sözen için yaptığı açıklamada; “Yetenekli bir sporcuyu kadromuza kattık. Sezon içinde gösterdiği başarılı performansını burada da devam edeceğine inancım tam” dedi.