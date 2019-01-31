Mehmet Kürşat Sözen, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'na transfer oldu

Power forvet pozisyonunda görev alacak olan Sözen, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yeşil-Beyazlılar için ter dökecek.
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sözen için yaptığı açıklamada; “Yetenekli bir sporcuyu kadromuza kattık. Sezon içinde gösterdiği başarılı performansını burada da devam edeceğine inancım tam” dedi.
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