Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK’ya göz açtırmıyor
Asayiş 21.10.2019, 11:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadele ederken, jandarma timleri de Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Ormanlık arazilerde ve Karadeniz yaylalarında operasyonlar sürüyor.
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Yakalanan “Kawa” kod adlı Behrüz Dudkanlu adlı teröristin ifadesi ise yapılan operasyonların başarısını ortaya çıkardı. Terörist Dudkanlu, ifadesinde teslim olmadan önce örgütün Tunceli kırsalından yeniden bölgeye takviye yapmak istediğini ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini, verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söyledi.
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Örgüte vurulan lojistik darbelerin yanı sıra bölgede daha önce eylemler yapan gruplar da yok edildi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 24 terör örgütü üyesinden 16’sı etkisiz hale getirilirken, 8’i sağ yakalanarak cezaevine konuldu.
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Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat, Ordu, Bayburt ve Artvin illerinde devam eden operasyonlar, Erzincan ve Erzurum illerinin Doğu Karadeniz’e bağlantılı bölgelerine doğru genişletildi.
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