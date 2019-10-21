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Yakalanan “Kawa” kod adlı Behrüz Dudkanlu adlı teröristin ifadesi ise yapılan operasyonların başarısını ortaya çıkardı. Terörist Dudkanlu, ifadesinde teslim olmadan önce örgütün Tunceli kırsalından yeniden bölgeye takviye yapmak istediğini ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini, verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söyledi.