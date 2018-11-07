Mehmethanoğlu’ndan Bayraklı Mahalle Muhtarlarını Ziyaret

Açelya Aşkın / Editör

Mart 2019 Yerel Seçimleri çerçevesinde, İzmir Bayraklı İlçesi CHP Belediye Başkan Aday Adayı Av. Cemal Mehmethanoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Bayraklı ilçesi muhtarlarını ziyaret etmeye başladı. Mehmethanoğlu’nun, muhtarlarla tanışma, Bayraklı’nın temel sorunları ve çözüm önerileri konularında fikir alışverişi yapma amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler, sıcak diyaloglara sahne oldu.

Belediye Başkan A. Adayı Av. Cemal Mehmethanoğlu, yaptığımız ziyaretler, Bayraklı’nın temel sorunlarını bir de muhtarlarımızdan dinlemek ve yol haritamızı yeniden revize edebilmek amacını gütmektedir. Her bir mahalle muhtarımızla, muhakkak yüz yüze görüşme gerçekleştireceğiz, dedi.

Muhtar ziyaretleri çalışmalarının ilk gününde Adalet, Mansuroğlu, Alpaslan, Gümüşpala ve Postacılar mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler, muhtarlarımızın da güler yüzlü ev sahiplikleriyle daha da verimli hale geldi.

Mehmethanoğlu ve muhtarlar katılımcı, ortak aklın egemen olduğu bir yerel yönetim anlayışının, Bayraklı’nın temel sorunlarının tamamının çözümünü sağlayacağını belirttiler. Her bir mahallenin kendine özgü sorunlarını da dinleyen Cemal Mehmethanoğlu, bu ziyaretlerimizde gördük ki, muhtarlarımızla görüşmeyi daha sık ve daha uzun süreli gerçekleştirmek bir zorunluluk. Muhtarlarımızla görüşmelerimizin ilk turunda İlçemizin tüm muhtarlarına ulaşacağım. Muhtarlarımız yerel yönetimlerimizin doğal bileşenidir. Muhtarlar, STK’lar ve halkla bu zamana kadar yaptığımız görüşmeler, başlangıçtaki yol haritamızın ne kadar gerçekçi olduğunu görmemizi sağladı. Tespit ettiğimiz sorunlar ve çözüm önerilerimizden başka, Bayraklı’yı daha da ilerilere taşıyacağını öngördüğümüz projelerin hayata geçirilmesinin zemini, Bayraklı’da var. Her bir temasımız bize bunu bir kez daha kanıtlıyor, dedi.



Cemal Mehmethanoğlu’nun tüm projelerine cemalmehmethanoglu.com/projelerim üzerinden ulaşabilirsiniz.