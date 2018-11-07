  • BIST 95.537
  • Altın 212,647
  • Dolar 5,3618
  • Euro 6,1515
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C

Mehmethanoğlu’ndan Bayraklı Mahalle Muhtarlarını Ziyaret

» »
Açelya Aşkın

Mart 2019 Yerel Seçimleri çerçevesinde, İzmir Bayraklı İlçesi CHP Belediye Başkan Aday Adayı Av. Cemal Mehmethanoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Bayraklı ilçesi muhtarlarını ziyaret etmeye başladı. Mehmethanoğlu’nun, muhtarlarla tanışma, Bayraklı’nın temel sorunları ve çözüm önerileri konularında fikir alışverişi yapma amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler, sıcak diyaloglara sahne oldu. 

Belediye Başkan A. Adayı  Av. Cemal Mehmethanoğlu, yaptığımız ziyaretler, Bayraklı’nın temel sorunlarını bir de muhtarlarımızdan dinlemek ve yol haritamızı yeniden revize edebilmek amacını gütmektedir. Her bir mahalle muhtarımızla, muhakkak yüz yüze görüşme gerçekleştireceğiz, dedi.

Muhtar ziyaretleri çalışmalarının ilk gününde Adalet, Mansuroğlu, Alpaslan, Gümüşpala ve Postacılar mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler, muhtarlarımızın da güler yüzlü ev sahiplikleriyle daha da verimli hale geldi.

Mehmethanoğlu ve muhtarlar katılımcı, ortak aklın egemen olduğu bir yerel yönetim anlayışının, Bayraklı’nın temel sorunlarının tamamının çözümünü sağlayacağını belirttiler. Her bir mahallenin kendine özgü sorunlarını da dinleyen Cemal Mehmethanoğlu, bu ziyaretlerimizde gördük ki, muhtarlarımızla görüşmeyi daha sık ve daha uzun süreli gerçekleştirmek bir  zorunluluk. Muhtarlarımızla görüşmelerimizin ilk turunda İlçemizin tüm muhtarlarına ulaşacağım. Muhtarlarımız yerel yönetimlerimizin doğal bileşenidir. Muhtarlar, STK’lar ve halkla bu zamana kadar yaptığımız görüşmeler, başlangıçtaki  yol haritamızın ne kadar gerçekçi olduğunu görmemizi sağladı. Tespit ettiğimiz sorunlar ve çözüm önerilerimizden başka, Bayraklı’yı daha da ilerilere taşıyacağını öngördüğümüz projelerin hayata geçirilmesinin zemini, Bayraklı’da var. Her bir temasımız bize bunu bir kez daha kanıtlıyor, dedi.

Cemal Mehmethanoğlu’nun tüm projelerine cemalmehmethanoglu.com/projelerim üzerinden ulaşabilirsiniz.

cemal-mehmethanoglu.jpgcemal-mehmethanoglu-001.jpgcemal-mehmethanoglu-002.jpg

Bu yazı toplam 67 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim