Melis Sütşurup Emina Jahovic’in Hatıralarını Sildi Süpürdü

Mustafa Sandal’ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yat için yaptığı tasarımı baştan sona değiştiren Melis Sütşurup, Sırp şarkıcının evliliğine dair hatıra olarak ne varsa adeta sildi süpürdü.

Bilindiği üzere Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz yıl aldıkları boşanma kararıyla evliliklerini sonlandırmışlardı. Tek celsede gerçekleşen karşılıklı anlaşmalı boşanmanın ardından bir süre gözlerden uzak kalan Sandal ve Jahovic, geçtiğimiz aylarda yaşadıkları ilişkiler ile tekrar magazin gündemine girmişlerdi.

Mustafa Sandal, magazin dünyasında çok konuşulan boşanmanın ardından Melisa Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mustafa Sandal 2015 yılında eski eşi Emina Jahovic’in ısrarlarını kırmayarak 5 milyon TL değerindeki 65 metrelik bir yatı satın almıştı.

Yatın bütün dekorasyonunu baştan aşağıya Emina Jahovic yapmış ve bu dekorasyon işlemlerine tam 500 bin TL harcadığı iddia edilmişti. Önümüzdeki aylarda bu yatlarıyla mavi tura çıkacak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ikilisi yaptıklarıyla tekrar magazin gündemine oturdu.

Emina Jahovic’in Yapmış Olduğu Tasarımı Beğenmedi

Mustafa Sandal’ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup’un, Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yat için yapmış olduğu tasarımı beğenmediği ortaya çıktı. 2015 yılında sevgilisi Mustafa Sandal’ın 5 milyon TL ödeyerek satın aldığı yatın tasarım ve dekorasyon işlemlerine ünlü şarkıcının eski eşi Sırp güzel Emina Jahovic tam 500 bin TL harcamıştı.

Ancak Melis Sütşurup’un bu tasarımı hiç beğenmediği ve yenilemek içni harekete geçtiği öne sürüldü. Önümüzdeki ay başında 10 günlüğüne mavi tur yapmayı planlayan Mustafa Sandal ve yeni sevgilisi Melis Sütşurup, tura çıkmadan önce yatın tasarımında birtakım değişiklikler yaptı.

Yatın 2 Kamarası ve Mutfağı Değişti

Mustafa Sandal’ın 5 milyon TL’lik yatının dekorasyonunu değiştiren Melis Sütşurup, kendi zevklerine göre tasarımı yeniledi. Öğrenilen bilgilere göre milyon liralık yatın iki kamarası ve mutfağı Emina Jahovic’in tasarımından tamamen çıkarıldı ve yenilendi. Bu yenileme ve dekorasyon işlemleri Mustafa Sandal’a yaklaşık 100 bin TL’ye mal olduğu bildirildi.