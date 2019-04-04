Melisa Aslı Pamuk Kimdir?

Son günlerde, kendisini tehdit eden arkadaşını affetmesi gelişmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir soruları sorulmaya başlandı. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan güzel oyuncunun büyük bir ilgiyle takip edilen Çarpışma dizisinde hayat verdiği Cemre Gür karakteri ile gösterdiği oyunculuk performansı da severek takip ediliyor. İşte Melisa Aslı Pamuk’un son dönemde merak edilen hayat hikayesi…

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda’da doğmuştur. Hollanda’nın Haarlem kentinde dünyaya gelen oyuncu Türk kökenli bir Hollanda vatandaşıdır. Küçük yaşlarından itibaren oyunculukla ilgilenen ve kariyerini bu yönde çizen Pamuk, henüz 13 yaşındayken, 2004 yılında “Bos Bros. Film & TV Productions” ve “Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)” yapım şirketlerinin beraber imza attıkları ve yönetmenlik koltuğunda da Tamara Miranda’nın bulunduğu Dat Zil Wel Snor adlı kısa filmde başrol oynamıştır. Bu yapımla ilk defa kamera karşısına geçen Melisa Aslı Pamuk, filmin başrol karakteri Hayal’i başarılı bir şekilde canlandırmasının ardından dikkatleri üzerine çekmiştir.

Daha sonra oyunculuk kariyerine Türkiye’de devam etme kararı alan güzel oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” eğitimi alarak, kendini yetiştirmiştir. Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimini bir GSM operatörünün televizyon reklamında yer alarak gerçekleştiren Melisa Aslı Pamuk, daha sonra “Yer Gök Aşk” adlı dizide oyunculuk hünerlerini göstermiştir. 3. sezonda katıldığı bu dizide, başrol oyuncularının diziden ayrılmasının ardından dizinin başrolünü canlandırmaya başlayan güzel oyuncunun bu dizide gösterdiği performans takdir toplamıştır. Dizi ve reklam filmleri dışında beyaz perdede de rol alan başarılı oyuncu, G.D.O. KaraKedi adlı filmde görev alarak sevenlerinin karşısına sinema filmiyle çıkmıştır.