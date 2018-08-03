MEMUR MAAŞI ENFLASYONA TUŞ OLUYOR

Önder Kahveci

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarının enflasyon karşısındaki durumu da ortaya çıktı. Buna göre temmuz ayında tüketici fiyatları ortalama %0,55 yükseldi. Enflasyon yılın ilk 7 ayında toplam %9,77 artarken yıllık %15,85 olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına dayanarak yaptığı araştırmaya göre memur maaşları son bir yıl içinde aylık net %1,02 eridi.

Araştırmada memur maaşlarının, Temmuz 2017-Temmuz 2018 arasında enflasyon farkı da dahil olmak üzere toplam %14,83 arttığı buna karşın aynı dönemde enflasyonun %15,85 olduğu görüldü. Buna göre temmuz ayları itibarı ile memur maaşlarının aylık %1,02 oranında enflasyonun gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay, yılın ikinci yarısı için geçerli olan %3,5 oranındaki maaş zamlarını alan memurların bu ay ellerinde %2,71’lik bir oran kaldığı hesaplandı. Memur maaşlarına 2019 yılı ocak ayına kadar bir daha zam yapılmayacağı düşünüldüğünde, maaşlardaki erimenin her ay artarak devam edeceği ifade edildi.

ENFLASYON TAHMİNİ REVİZE EDİLİYORSA MEMUR MAAŞLARI DA REVİZE EDİLMELİDİR

Memur maaşlarına yapılacak zamlar belirlenirken o yıla ilişkin enflasyon beklentileri dikkate alınıyor. Yıl içindeki gelişmelere bağlı olarak daha sonra kurumlar bu tahminlerini yükseltiyorlar ama memur maaşlarına ilk tahmin üzerinden yapılan zamlar aynı kalıyor. Bunun adaletle ve ekonominin temel ilkeleriyle bağdaşır bir yanı yok. Bizler memur maaş zamlarının belirlenmesinde enflasyonun temel alınmasına bir son verilmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal gerçekleri üzerinden bir hesaplama yapılması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyonun bu konudaki duyarsız tavrı, memur maaşlarına enflasyon hedefi çerçevesinde artış yapılmasına neden oluyor. Bu yüzden de son yıllarda çalışanlar arasında maaşları eriyen tek kesim hep memurlar oluyor.

Buna karşın kurumlar enflasyon tahminlerini yükseltip bütün kamu hesaplarını yeni beklentiye göre revize ederken memur maaşlarına yapılması planlanan zamlar hep sabit kalıyor. Madem ki, tahminler ve tahminlere göre belirlenen bütçeler güncelleniyor öyleyse memur maaşına yapılacak artış oranları da güncellenmelidir.

Merkez Bankası, enflasyon ve para politikası konusunda ülkemizde resmi otoritedir. Eğer Merkez Bankası yetkilileri 2018 için öngördükleri enflasyon oranını bir kalemde 5 puan yükseltiyorsa ortada ciddi bir durum var demektir. Öyleyse memur maaşları da revize edilen beklenti oranında, yani 5 puan daha yükseltilmelidir.