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MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI VE ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMU KOORDİNATÖRÜ MUSTAFA KIR'DAN HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARLAN' A 15 TEMMUZ ZİYARETİ

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Açelya Aşkın
Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır başkanlığında Ankara 15 Temmuz Platformu üyelerinden oluşan bir heyet  yaklaşan 15 Temmuz'un 2. Sene-i devriyesi münasebetiyle  düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.
 
Toplantıya  Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve  Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır, Platform Genel Sekreteri Ayhan Çetinkaya  ile  çok sayıda Ankara 15 Temmuz  Platformu  üyesi  olan sivil toplum  temsilcisi katıldı.
 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan  , Memur-Sen Ankara İl Başkanı  ve Ankara 15 Temmuz Platformu  Koordinatörü  başkanlığındaki  heyetin kendilerini ziyaret etmelerinden  son derece mutlu olduklarını, böylesine önemli bir platformun üyesi olmaktan da gurur duyduklarını ifade etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Platform tarafından yüklenen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini  söyleyen Genel Başkan Arslan: 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü münasebetiyle  13 Temmuz 2018 tarihinde Sincan Ağır Ceza Mahkemesi önünde düşünülen etkinlikle ilgili de görevlerini de en iyi şekilde yerine getireceğiz. Dedi. ve Sözü Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır'a bıraktı.
 
ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMU SİYASİ DEĞİL, SİVİL TOPLUM BİRLİKTELİĞİDİR.
 
Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara  15 Temmuz Platformu koordinatörü  Mustafa Kır: Ankara 15 Temmuz  Platformumuzun bir  üyesi olan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımızı   hem Platformumuzun bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri  hakkında bilgilendirmek, hem de  yaklaşmakta olan 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının 2. Sene-i Devriyesi münasebetiyle yapacağımız etkinlikleri müzakere etmek üzere  ziyaret ediyoruz. Kabullerinden ve ilgilerinden dolayı genel başkanımıza  teşekkür ediyorum. Dedi.
 
Daha sonra Anakara 15 Temmuz Platformu hakkında bilgi veren Kır: Anakara 15 Temmuz Platformu; Sincan Ağır Ceza mahkemelerinde hain FETÖ kalkışmasını gerçekleştiren ve onlara destek veren FETÖ sanıklarının yargılanmaya başlandığı   22 Mayıs 2017 gününden sonra   yargılama sürecini sivil inisiyatifi temsilen  takip etmek, davalara müdahil olarak katılan  şehit ailelerimizi ve gazilerimizi duruşma salonlarında yalnız bırakmamak  amacıyla  Memur-Sen'in çağrısı üzerine 6 Haziran 2017 günü   arkasında üye kitlesi bulunan  vakıf, dernek, sendika, siyasi parti, kulüp, birlik platform, oda  gibi farklı dünya ve siyasi görüşe mensup  42   gönüllü STK' nın  bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.  Bu gün sayısı 95'i bulan Ankara 15 Temmuz Platformumuz  12 haziran 2017  gününden itibaren başlattığı nöbet görevini her gün bir Platform üyesi STK   Sincan Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonlarında  nöbet tutarak hem davaları takip etmekte hem de şehit aileleri ve  gazilerimizi yalnız bırakmamaktadır. Dedi. Bu nöbet görevinin FETÖ davalarının sonlanıncaya kadar devam edeceğini ifade etti. 
 
Kır: Bu millet 1960 ihtilalı,71 Muhtırası, 12 Eylül Darbesi,28 Şubat Post modern darbesi 27 Nisan e Muhtırası  gibi çok sayıda darbelere ve muhtıralara şahit olmuştur. Ancak bu milletin içinde sinsice gizlenen milletin uçaklarını,tanklarını, toplarını milletine karşı kullanan 249 vatandaşımızı şehit eden 2000 den fazlasını yaralayan ihanet kalkışmasına  ilk defa şahit olmuştur. 15 Temmuz FETÖ kalkışması ne kadar onursuzca bir kalkışma ise, bu kalkışma karşısında canını, kanını feda ederek, gösterilen direnişte o kadar onurlu ve şanlı  bir davranıştır. Onun için 15 Temmuz ihanet kalkışmasını bir ibret levhası, bu kalkışma karşısında verilen mücadeleyi de bir onur  vesikası olarak nesilden nesile aktarma sorumluluğumuz vardır.
 
Ankara 15 Temmuz Platformu olarak ifa ettiğimiz görev; sıradan bir prosedürü yerine getirme olayı değil, şehitlerimize ve onların emanetine sahip çıkma  bu vatana bu millete ihanet eden iç ve dış düşmanlara karşı vatanımızın,milletimizin,devletimizin bayrağımızın sahipsiz olmadığını gösterme hareketidir. 
 
Bu milletin tarih boyunca  hiç bir zaman içeride ve dışarıda  düşmanı eksik olmamıştır. Düşmanları da en zor günlerinde ortaya çıkmıştır. Anca bu millet yine zorlukların içinden çıkmasını, batarken bile tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi  küllerinden yeniden dirilmesini bilmiştir. 15 Temmuzda halkımız Çanakkale ruhuna  geri dönmüştür. Çanakkale Ruhu milletimizin  dini, siyasi ve felsefi görüş farklılıklarına rağmen; söz konusu vatan olunca milletin her bir ferdini  birbirine kenetleyen ruhtur. İşte biz 15 temmuz Platformunda bu ruhu yaşatmanın gayreti içindeyiz. dedi.
 
Kır: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 2. Sene-i devriyesi münasebetiyle 13 Temmuz 2018 Cuma günü icra edeceğimiz programı Hak-İş Konfederasyonumuzun öncülüğünde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu münasebetle Genel Başkanımızı ziyaret ettiklerini hatırlatan Kır: Başkanımıza gösterdiği sıcak ilgi ve alakadan dolayı icra heyetimiz ve platformumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Diyerek sözlerini tamamladı.
 
15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
 
“15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız Sloganımızla Yola Çıktık”
 
Daha  sonra söz alan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin soylu direnişi sonucu büyük bir facianın hep birlikte atlatıldığını hatırlatarak, “Bütün kamuoyuna açık ve kapalı toplantılarımızda, etkinliklerimizde 15 Temmuzla ilgili kararlılığımızı herkesin önünde ifade etmeye çalışıyoruz ve bunu kendimize bir mecburiyet sayıyoruz. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız sloganımızla yola çıktık. Konfederasyonumuzu temsil eden ve o gece meydanlarda olan ve şu an aramızda bulunmayan şehitlerimize ve bütün 15 Temmuz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Beraber çalıştığımız yol arkadaşlarımız 100’e yakın gazimize ve halen tedavileri devam eden gazilerimize buradan sağlık sıhhat ve acil şifalar diliyorum” dedi.
 
“Devletimizin Yürüttüğü Operasyonları Destekliyoruz”
 
Hain gecede yaşananlara değinen Arslan, “Uluslararası emperyalist güçler ve Türkiye üzerinde hesapları olanların bu hain örgütle birlikte olması sonucunda yaşanan darbe girişimini millet olarak hep birlikte başarıyla atlattık. Darbenin başarısız olmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, milletimize, sivil toplum örgütlerine, sendikalarımıza buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yargı süreci halen devam ediyor. Terör örgütünün her gün yeni unsurları karşımıza çıkarken, örgütün içerde ve dışarda aktif olarak çalıştığını görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletin başlattığı ve yürüttüğü operasyonları destekliyoruz. Yargı sürecinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve bu teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını, millet vicdanının da bunları görmesini istiyoruz” diye konuştu.
 
Arslan, “HAK-İŞ olarak FETÖ yargı sürecinin bir kısmına katıldık. O mahkeme salonunda insanın sinir katsayısını bozmaması çok zor” dedi. Teröristlerin hem toplumla, hem şehit yakınlarıyla hem de gazilerimizle alay edercesine bir tavır sergilediğine dikkat çeken Arslan, teröristlerin ortaya koydukları bu ahlaksız tavrın daha fazla sürmeden yargının kararını verip gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi. 
 
Arslan’dan Millete Çağrı
 
Yargılama sürecinde şehit ve gazi ailelerinin duruşma salonlarında yalnız bırakıldığının altını çizen Arslan, “Maalesef biz her duruşmada gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın o salonlarda yalnızlığını görmekten son derece hüzün duyuyoruz. Milletimize buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Hepimiz ama hepimiz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle duruşma salonlarının içini ve dışını dolduracak şekilde bir sorumluluk üstlenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
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“HAK-İŞ İçin Tarihi Bir Başarıdır”
 
Katıldıkları bütün toplantılarda 15 Temmuz meselesini kendi meseleleri olarak gördüklerini ve bu konuda daha fazla hassasiyet ve duyarlılık gösterdiklerini belirten Arslan, “HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele ederek, o gece ilk sokağa çıkan, canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Bundan dolayı son derece gururluyuz. Bu mücadelede kayıplar verdik ama en ön saflarda yer aldık ve birlikte bu mücadeleyi sürdürdük, hainlere karşı koyduk. Bu durum HAK-İŞ için tarihi bir başarıdır” diye konuştu.
 
“Demokrasi Yoksa Ekmek de Aş da Yok”
 
Bir işçi örgütü olarak Türkiye’nin bölgesinde demokratik, bağımsız ve güçlü bir devlet olmasının en fazla çalışanlar için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “Demokrasinin olmadığı yerde ekmek de yok aş da yok. Onun için demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. Biz 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken ama 15 Temmuz’dan da hepimizin çok fazla ders çıkarması gereken bir hain darbe girişimi olarak anıyoruz. Bu darbe girişimine bulaşan bütün faillerin içerde ve dışarda yakalanarak bir an evvel en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdikten sonra tekrar heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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