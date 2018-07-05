MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI VE ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMU KOORDİNATÖRÜ MUSTAFA KIR'DAN HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARLAN' A 15 TEMMUZ ZİYARETİ

Açelya Aşkın / Editör

Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır başkanlığında Ankara 15 Temmuz Platformu üyelerinden oluşan bir heyet yaklaşan 15 Temmuz'un 2. Sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Toplantıya Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır, Platform Genel Sekreteri Ayhan Çetinkaya ile çok sayıda Ankara 15 Temmuz Platformu üyesi olan sivil toplum temsilcisi katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan , Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü başkanlığındaki heyetin kendilerini ziyaret etmelerinden son derece mutlu olduklarını, böylesine önemli bir platformun üyesi olmaktan da gurur duyduklarını ifade etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Platform tarafından yüklenen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini söyleyen Genel Başkan Arslan: 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü münasebetiyle 13 Temmuz 2018 tarihinde Sincan Ağır Ceza Mahkemesi önünde düşünülen etkinlikle ilgili de görevlerini de en iyi şekilde yerine getireceğiz. Dedi. ve Sözü Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır'a bıraktı.

ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMU SİYASİ DEĞİL, SİVİL TOPLUM BİRLİKTELİĞİDİR.

Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu koordinatörü Mustafa Kır: Ankara 15 Temmuz Platformumuzun bir üyesi olan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımızı hem Platformumuzun bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, hem de yaklaşmakta olan 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının 2. Sene-i Devriyesi münasebetiyle yapacağımız etkinlikleri müzakere etmek üzere ziyaret ediyoruz. Kabullerinden ve ilgilerinden dolayı genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Dedi.

Daha sonra Anakara 15 Temmuz Platformu hakkında bilgi veren Kır: Anakara 15 Temmuz Platformu; Sincan Ağır Ceza mahkemelerinde hain FETÖ kalkışmasını gerçekleştiren ve onlara destek veren FETÖ sanıklarının yargılanmaya başlandığı 22 Mayıs 2017 gününden sonra yargılama sürecini sivil inisiyatifi temsilen takip etmek, davalara müdahil olarak katılan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi duruşma salonlarında yalnız bırakmamak amacıyla Memur-Sen'in çağrısı üzerine 6 Haziran 2017 günü arkasında üye kitlesi bulunan vakıf, dernek, sendika, siyasi parti, kulüp, birlik platform, oda gibi farklı dünya ve siyasi görüşe mensup 42 gönüllü STK' nın bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu gün sayısı 95'i bulan Ankara 15 Temmuz Platformumuz 12 haziran 2017 gününden itibaren başlattığı nöbet görevini her gün bir Platform üyesi STK Sincan Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonlarında nöbet tutarak hem davaları takip etmekte hem de şehit aileleri ve gazilerimizi yalnız bırakmamaktadır. Dedi. Bu nöbet görevinin FETÖ davalarının sonlanıncaya kadar devam edeceğini ifade etti.

Kır: Bu millet 1960 ihtilalı,71 Muhtırası, 12 Eylül Darbesi,28 Şubat Post modern darbesi 27 Nisan e Muhtırası gibi çok sayıda darbelere ve muhtıralara şahit olmuştur. Ancak bu milletin içinde sinsice gizlenen milletin uçaklarını,tanklarını, toplarını milletine karşı kullanan 249 vatandaşımızı şehit eden 2000 den fazlasını yaralayan ihanet kalkışmasına ilk defa şahit olmuştur. 15 Temmuz FETÖ kalkışması ne kadar onursuzca bir kalkışma ise, bu kalkışma karşısında canını, kanını feda ederek, gösterilen direnişte o kadar onurlu ve şanlı bir davranıştır. Onun için 15 Temmuz ihanet kalkışmasını bir ibret levhası, bu kalkışma karşısında verilen mücadeleyi de bir onur vesikası olarak nesilden nesile aktarma sorumluluğumuz vardır.

Ankara 15 Temmuz Platformu olarak ifa ettiğimiz görev; sıradan bir prosedürü yerine getirme olayı değil, şehitlerimize ve onların emanetine sahip çıkma bu vatana bu millete ihanet eden iç ve dış düşmanlara karşı vatanımızın,milletimizin,devletimizin bayrağımızın sahipsiz olmadığını gösterme hareketidir.

Bu milletin tarih boyunca hiç bir zaman içeride ve dışarıda düşmanı eksik olmamıştır. Düşmanları da en zor günlerinde ortaya çıkmıştır. Anca bu millet yine zorlukların içinden çıkmasını, batarken bile tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi küllerinden yeniden dirilmesini bilmiştir. 15 Temmuzda halkımız Çanakkale ruhuna geri dönmüştür. Çanakkale Ruhu milletimizin dini, siyasi ve felsefi görüş farklılıklarına rağmen; söz konusu vatan olunca milletin her bir ferdini birbirine kenetleyen ruhtur. İşte biz 15 temmuz Platformunda bu ruhu yaşatmanın gayreti içindeyiz. dedi.

Kır: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 2. Sene-i devriyesi münasebetiyle 13 Temmuz 2018 Cuma günü icra edeceğimiz programı Hak-İş Konfederasyonumuzun öncülüğünde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu münasebetle Genel Başkanımızı ziyaret ettiklerini hatırlatan Kır: Başkanımıza gösterdiği sıcak ilgi ve alakadan dolayı icra heyetimiz ve platformumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Diyerek sözlerini tamamladı.

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

“15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız Sloganımızla Yola Çıktık”

Daha sonra söz alan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin soylu direnişi sonucu büyük bir facianın hep birlikte atlatıldığını hatırlatarak, “Bütün kamuoyuna açık ve kapalı toplantılarımızda, etkinliklerimizde 15 Temmuzla ilgili kararlılığımızı herkesin önünde ifade etmeye çalışıyoruz ve bunu kendimize bir mecburiyet sayıyoruz. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız sloganımızla yola çıktık. Konfederasyonumuzu temsil eden ve o gece meydanlarda olan ve şu an aramızda bulunmayan şehitlerimize ve bütün 15 Temmuz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Beraber çalıştığımız yol arkadaşlarımız 100’e yakın gazimize ve halen tedavileri devam eden gazilerimize buradan sağlık sıhhat ve acil şifalar diliyorum” dedi.

“Devletimizin Yürüttüğü Operasyonları Destekliyoruz”

Hain gecede yaşananlara değinen Arslan, “Uluslararası emperyalist güçler ve Türkiye üzerinde hesapları olanların bu hain örgütle birlikte olması sonucunda yaşanan darbe girişimini millet olarak hep birlikte başarıyla atlattık. Darbenin başarısız olmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, milletimize, sivil toplum örgütlerine, sendikalarımıza buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yargı süreci halen devam ediyor. Terör örgütünün her gün yeni unsurları karşımıza çıkarken, örgütün içerde ve dışarda aktif olarak çalıştığını görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletin başlattığı ve yürüttüğü operasyonları destekliyoruz. Yargı sürecinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve bu teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını, millet vicdanının da bunları görmesini istiyoruz” diye konuştu.

Arslan, “HAK-İŞ olarak FETÖ yargı sürecinin bir kısmına katıldık. O mahkeme salonunda insanın sinir katsayısını bozmaması çok zor” dedi. Teröristlerin hem toplumla, hem şehit yakınlarıyla hem de gazilerimizle alay edercesine bir tavır sergilediğine dikkat çeken Arslan, teröristlerin ortaya koydukları bu ahlaksız tavrın daha fazla sürmeden yargının kararını verip gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.

Arslan’dan Millete Çağrı

Yargılama sürecinde şehit ve gazi ailelerinin duruşma salonlarında yalnız bırakıldığının altını çizen Arslan, “Maalesef biz her duruşmada gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın o salonlarda yalnızlığını görmekten son derece hüzün duyuyoruz. Milletimize buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Hepimiz ama hepimiz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle duruşma salonlarının içini ve dışını dolduracak şekilde bir sorumluluk üstlenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ İçin Tarihi Bir Başarıdır”

Katıldıkları bütün toplantılarda 15 Temmuz meselesini kendi meseleleri olarak gördüklerini ve bu konuda daha fazla hassasiyet ve duyarlılık gösterdiklerini belirten Arslan, “HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele ederek, o gece ilk sokağa çıkan, canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Bundan dolayı son derece gururluyuz. Bu mücadelede kayıplar verdik ama en ön saflarda yer aldık ve birlikte bu mücadeleyi sürdürdük, hainlere karşı koyduk. Bu durum HAK-İŞ için tarihi bir başarıdır” diye konuştu.

“Demokrasi Yoksa Ekmek de Aş da Yok”