Memurların Bayram Tatili Yerine İkramiye İsteği

Toplu Sözleşme tarihine kısa bir süre kalırken, memurların yaşadığı heyecan da giderek artıyor. Memurların yeni görüşülecek Toplu Sözleşme toplantısından talepleri, bayram günlerinde tatil yerine mesai ve ikramiye isteği olarak öne çıkıyor. İşte milyonlarca memuru yakından ilgilendiren gelişmelerdeki önemli satırbaşları…

Memurları yakından ilgilendiren Toplu Sözleşme tarihi yaklaşıyor. Bu konuyla ilgili gündemdeki son iddialara göre, Toplu Sözleşme masasına Memur – Sen yerine Kamu – Sen’in oturabileceğinden bahsediliyor. Öte yandan 2 sene evvel yapılan Toplu Sözleşme şartlarından farklı olarak memurlar yeni taleplerini dile getirmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı 2019 yılında gerçekleşecek olan Toplu Sözleşme’ye kilitlenmiş durumda. Milyonlarca memurun bu seneki toplantıdan en büyük beklentisi, konuşulacak olan zam oranının daha yüksek olmasıyla ilgili olduğu biliniyor. Geçtiğimiz ocak ayında maaşlara yapılan %10’luk zammın, daha sonra açıklanan enflasyon oranına göre etkisiz kalması ve maaşların enflasyon nedeniyle erimesi, zam talebinde bulunacak olan sendikanın kozu haline geldi. Toplu Sözleşme’de milyonlarca memuru temsilen masaya oturacak olan sendika, ilk talep olarak bu konuyu gündemde tutacak.

Temsilci Henüz Belirlenmedi

Öte yandan memurların bu yılki Toplu Sözleşme toplantısından talepleri netlik kazanmaya başlasa da masada bu talepleri ilgili kuruma iletecek olan sendikanın henüz belirlenmemiş olması kafa karışıklığı yaratıyor. Son kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verecek ve bir milyonun üzerinde üyesinin bulunduğu bilinen Memur-Sen veya en az 400 bin üyesinin olduğu bilinen Kamu-Sen’den biriyle Toplu Sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturacak.

Memurların Talebi Bayram Tatili Yerine Mesai

Memurların şimdiden netleşmeye başlayan talepleri arasında maaşlara yapılacak olan zam dışında bayram tatilleri ile ilgili şartlar da tekrar masaya yatırılacak. 3.600 Ek Gösterge adıyla bilinen ve maaş ve ikramiyelerde artışın önünü açan kanunun tüm memurlara uygulanması için taleplerini sıralayacak olan memur temsilcileri, bunun yanında bayram ikramiyesi ve mesai isteklerini de dile getirecek. Bayramda idari izin uygulamasının kaldırılması talebinde bulunacak olan memurlar, çalışan kişilere mesai ödenmesini isteyecek.