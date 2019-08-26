Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi
Haber 26.08.2019, 21:51
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Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi. Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri ardından işçi olarak çalıştığı belediyedeki işine son verilince, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Menemen'den bisikletle yola çıkan Bayram Akbaş (49), Ankara'ya ulaştı. Akbaş, siyasi amacının olmadığını, haksızlığa karşı mücadele vermek için yola çıktığını söyledi.