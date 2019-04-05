Merakla Beklenen Bizim Hikaye 64.Bölümde Neler Olacak?

Fox TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bizim Hikaye’de yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye dizisinde bu hafta 64. bölüm dizinin hayranlarıyla buluşacak. 4 Nisan 2019 Perşembe akşamı saat 20:00’deFox TV’den yayınlanacak dizi öncesi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bizim Hikaye yeni bölümde neler yaşanacak?

Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve son dönem televizyon programları arasında en çok sevilen diziler arasında yer alan Bizim Hikaye dizisinin 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin bulunduğu dizide yeni bölümde yaşanacaklar merakla beklenmeye devam ediyor. Her bölümde olduğu gibi hayranlarını ekran başına kilitleyen dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olaylar dizinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırıyor.

Bizim Hikaye 64. Bölüm 2. Fragmanı Diziseverler İle Buluştu

Dizinin yayıncı kuruluşu olan Fox TV, merakla beklenilen 64. bölüm öncesi dizinin hayranlarına bekledikleri müjdeyi verdi ve 2. fragmanı yayınladı. Bizim Hikaye yeni bölüm 2. tanıtım filminde; Barış, tesadüfen doktor olan eski kız arkadaşıyla karşılaşıyor. Barış ve eski sevgilisi dostane bir şekilde sohbet ederlerken, Filiz odaya girer ve ikilinin konuşmalarını duyunca bu duruma tepki gösterir. Odayı hızla terke eden Filiz, daha sonra Çiçek ile birlikte bir plan yapar.

Barış ve Cemil’e ders vermek için gece eğlenmeye çıkan Filiz ve Çiçek hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Eğlence mekanında kendi hallerinde takılan üç kafadar Deniz, Çicek ve Filiz’e mekanda bulunan magandalar sarkıntılık yaparlar. Bunun üzerine büyük bir kavga çıkar.

Bizim Hikaye Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Fox TV’nin sevilen dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bizim Hikaye oyuncu kadrosunda yer alan; Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Cemal Toktaş, Nesrin Cavadzade, Nejat Uygur gibi oyuncuların yanında Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi çocuk oyuncularıyla da severek takip ediliyor. Bizim Hikaye dizisi 64. bölümüyle 4 Nisan Perşembe akşamı saat 20:00’de yine Fox TV ekranlarından hayranlarıyla buluşacak.