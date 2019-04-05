Merakla Beklenen Çarpışma 16. Bölümde Neler Yaşanacak?

Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan, reyting rekortmeni diziden hayranlarını heyecanlandıracak yeni bölümün 3. fragmanı geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 16. bölümünün 3. tanıtım filminin yayınlanmasının ardından heyecan doruk noktasına çıktı.

Ay Yapım’ın Show TV ekranlarından hayranlarıyla buluşturduğu sevilen dizi Çarpışma’da yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor? Kadir ve Asiye arasındaki buzlar eriyor mu? İlk kez annesiyle tanışan Kadir’in tepkisi nasıl oluyor? İşte merakla beklenen Çarpışma 16. bölüm detayları…

Ekranların rekortmen dizilerinden olan Çarpışma, Show TV’de yayın hayatına başladığı günden bu yana giderek artan bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizide bu hafta yayınlanacak olan 16. bölüm heyecanı, dizinin hayranlarını sarmış durumda.

Çarpışma 16. bölümde izleyenleri yine büyük sürprizler bekliyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada da izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan dizide neler yaşanacak?

Çarpışma 16. Bölümde Neler Yaşanacak?

Show TV ekranlarından 4 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek olan Çarpışma dizisinin 16. bölümü, yine her zaman olduğu gibi nefesler tutularak izlenecek. Dizinin ilgi çekici senaryosu ve ekranlarda görmek istediğimiz yıldız oyuncu kadrosuyla her geçen artan hayran kitlesi, yeni bölümde de ekranları başındaki yerlerini alacak. İşte merakla beklenen Çarpışma 16. bölümde, hayranları bekleyen olayalar…

Show TV’den yayınlanan Çarpışma dizisinin 3. fragmanına göre, Kadir, Selim’den yapmasını istediklerini tek tek sıralıyor. Bu ikilinin konuştuğu sırada Cansız, Kadir’i arıyor ve telefonda imalı konuşarak onları gördüğünü üstü kapalı bir şekilde ona söyler. Bunun ardından kendisini bulması için Kadir’e 48 saat mühlet verir. Bu süre içinde onu bulamazsa, onu öldüreceğini açıklar.

Cansız’ın bir yerden kendisini izlediğini öğrenen Kadir çıldırma noktasına gelir. Öfkeyle masadan kalkan Kadir, isteklerini tek tek sıraladığı Selim’e 48 saat süre vererek söylediklerini yerine getirmesini ister.Adem’in intikamını almak için ant içen Veli, Cansız ve Kadir’e nefret kusar ve onlara büyük acılar yaşatmadan sözünden dönmeyeceğini kendine tembihler.