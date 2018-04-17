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Meral Okay ölümünün 6’ıncı yılında Yenimahalle’de anıldı

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Meral Okay ölümünün 6’ıncı yılında Yenimahalle’de anıldı
9 Nisan 2012'de hayatını kaybeden senarist, oyuncu ve söz yazarı Meral Okay ölümünün 6’ıncı yılında Yenimahalle’de anıldı.

Yenimahalle’de bulunan Meral Okay Kültür Merkezi’nde, Meral Okay’ın babası Ata Katı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen anma töreninde Okay için mevlid okutuldu.

Okay’ın ismi hep yaşayacak”

Mevlitte Okay’ın ailesini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal da yalnız bırakmadı.

Yaptığı konuşmada Okay’ın ülkesini seven başarılı bir sanatçı olduğunu vurgulayan Yaşar, “Ülkelerin gelişmişlik ve medeniyet seviyeleri sadece ekonomik güçleri, stratejik konumları, yer altı yerüstü kaynakları ile ölçülmez. Kültürle sanatla ölçülür, sanatçıya verilen değerle ölçülür. Meral Okay, çok iyi bir senarist, oyuncu ve söz yazarıydı. Ülkesini seven başarılı bir sanatçıydı. Ancak takdiri ilahi aramızdan ayrıldı. Bugün aramızdan ayrılışının 6’ıncı yılı. Onu unutmayacağız. Ayrıca Yenimahalle’de bu kültür merkezi dışında bir de Meral Okay Parkı’mız var, orda da Okay’ın ismi hep yaşayacak” dedi.

“Kızımı çok özledim”

Baba Ata Katı ise konuşmasında kızına olan özlemini dile getirdi. Katı, “Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kızımı çok özledim. Ama sizlerle bir arada olmak acımı hafifletiyor. Eminim ki kızım bizi görüyor. Bugün aramızda başarılarıyla tüm Türkiye’ye örnek olmuş Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar var. Kendisine huzurlarınızda desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum“ diye konuştu.

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