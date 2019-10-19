Mercedes Benz Rusya Moda Haftası'nda EXPATS COLLECTIVE kreasyonu sergilendi

Magazin 19.10.2019, 10:19
Mercedes Benz Rusya Moda Haftası'nda EXPATS COLLECTIVE kreasyonu sergilendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Manege Fuar ve gösteri merkezinde devam eden Mercedes Benz Rusya Moda Haftası'nda EXPATS COLLECTIVE kreasyonunu sergilendi.

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