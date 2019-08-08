Merkez Bankası Rezervleri 429 Milyon Dolar Arttı

Ekonomi 08.08.2019, 22:43
Merkez Bankası Rezervleri 429 Milyon Dolar Arttı
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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar arttı.

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